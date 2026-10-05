Heute Ist Ein Meilenstein Für Vietnam

Vom Frontier Market zum Emerging Market: Ein neues Kapitel beginnt

Der 21. September 2026 ist ein historischer Tag für Vietnam.

Heute tritt die von FTSE Russell beschlossene Höherstufung Vietnams vom Frontier Market zum Secondary Emerging Market offiziell in Kraft.

Nach Jahren der Vorbereitung, regulatorischer Reformen und Verbesserungen der vietnamesischen Kapitalmarktinfrastruktur beginnt für das Land ein neues Kapitel seiner Integration in das internationale Finanzsystem.

Dies ist weit mehr als nur eine Änderung der Marktklassifizierung.

Es ist eine internationale Anerkennung dessen, wie weit Vietnam gekommen ist, und zugleich ein wichtiges Signal dafür, wohin sich das Land als Nächstes entwickeln will.

Acht Jahre bis zum Ziel

Vietnam wurde im September 2018 von FTSE Russell auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Einstufung als Secondary Emerging Market gesetzt.

Der Weg dorthin war weder automatisch noch einfach.

Über Jahre hinweg wiesen internationale Investoren auf Marktzugangsprobleme hin, die gelöst werden mussten, insbesondere bei den Abwicklungsverfahren sowie bei der Verpflichtung ausländischer institutioneller Investoren, Wertpapierkäufe vorzufinanzieren.

Vietnam reagierte mit umfassenden Reformen.

Besonders bedeutsam waren die Einführung des Non-Prefunding-Modells für ausländische institutionelle Investoren, Verbesserungen bei der Behandlung fehlgeschlagener Transaktionen sowie weitere Maßnahmen zur Erleichterung des Marktzugangs über globale Broker. Dadurch wurde die vietnamesische Marktinfrastruktur deutlich näher an internationale Standards herangeführt.

Im Oktober 2025 kündigte FTSE Russell an, Vietnam vorbehaltlich einer Zwischenprüfung vom Frontier Market zum Secondary Emerging Market hochzustufen.

Anschließend folgte die entscheidende Bestätigung.

Am 7. April 2026 gab FTSE Russell bekannt, dass Vietnam sämtliche Anforderungen für den Status eines Secondary Emerging Market erfüllt habe, und bestätigte, dass die Neuklassifizierung mit Handelsbeginn am Montag, dem 21. September 2026, wirksam werde.

Dieser Tag ist heute.

Warum diese Hochstufung wichtig ist

Mit der Einstufung als Emerging Market wird Vietnam Teil eines grundlegend anderen internationalen Investitionsuniversums.

Nach der Reklassifizierung ist Vietnam für die Aufnahme in die FTSE Russell Global Equity Index Series (GEIS) sowie in bedeutende globale Referenzindizes wie den FTSE Emerging Markets Index, den FTSE All-World Index und den FTSE Global All Cap Index qualifiziert. Diese Indizes werden weltweit von institutionellen Investoren verfolgt und dienen zugleich als Grundlage für indexbasierte Anlageprodukte.

Dies ist deshalb von großer Bedeutung, weil sich internationale Kapitalströme zunehmend an Referenzindizes orientieren.

Wenn ein Markt in bedeutende internationale Indizes aufgenommen wird, rückt er in den Fokus eines erheblich größeren Kreises globaler Vermögensverwalter, Pensionsfonds, börsengehandelter Fonds (ETFs) und institutioneller Investoren.

Die Tragweite dieser Entwicklung geht daher weit über die vietnamesische Börse hinaus.

Sie kann zu einer höheren internationalen Sichtbarkeit vietnamesischer Unternehmen, größerer Marktliquidität, einer breiteren Beteiligung institutioneller Investoren sowie zu einem anhaltenden Druck für mehr Transparenz, bessere Unternehmensführung und größere Markteffizienz beitragen.

Die Hochstufung ist zugleich eine Verpflichtung

Vietnam sollte diesen Tag feiern.

Der Status als Emerging Market sollte jedoch eher als Beginn einer neuen Entwicklungsphase denn als Endziel betrachtet werden.

Die Entscheidung von FTSE Russell spiegelt die erheblichen Fortschritte des Landes bei Marktzugang und Infrastruktur wider. Das Vertrauen internationaler Investoren langfristig zu sichern, wird jedoch erfordern, dass Vietnam seinen Reformkurs konsequent fortsetzt.

Die Prioritäten sind klar: effizienter Marktzugang, transparente und verlässliche Regulierung, leistungsfähige Abwicklungsstrukturen, stärkere Corporate Governance, verlässliche Offenlegungspflichten und ein fortgesetzter Schutz der Anlegerrechte.

Vietnam hat bereits bewiesen, dass es bereit ist, schwierige Reformen umzusetzen, wenn ein klares langfristiges Ziel vor Augen steht.

Dieser Reformschwung sollte fortgesetzt werden.

Ein sorgfältig gesteuerter Übergang

Die Aufnahme Vietnams in die globalen FTSE-Russell-Indizes wird nicht auf einen Schlag erfolgen.

FTSE Russell hat bewusst einen vierstufigen Implementierungsprozess gewählt, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten und dem Markt ausreichend Zeit zu geben, die damit verbundenen internationalen Kapitalzuflüsse aufzunehmen.

Die anwendbare Investierbarkeitsgewichtung Vietnams wird schrittweise wie folgt eingeführt:

September 2026: 10 %

10 % März 2027: zusätzliche 20 %

zusätzliche 20 % Juni 2027: zusätzliche 35 %

zusätzliche 35 % September 2027: abschließende 35 %

Der Prozess beginnt somit heute und soll vorbehaltlich der Bewertung der Indexnachbildung durch FTSE Russell nach jeder einzelnen Tranche im September 2027 eine Investierbarkeitsgewichtung von 100 % erreichen.

Dieser schrittweise Ansatz ist von großer Bedeutung.

Er verdeutlicht, dass die heutige Hochstufung kein einmaliges Ereignis ist, sondern den Beginn eines mehr als einjährigen Prozesses markiert, in dessen Verlauf Vietnam immer tiefer in die Landschaft des internationalen institutionellen Investierens integriert wird.

Die größere Geschichte: Vietnams Transformation

Für diejenigen von uns, die Vietnams Entwicklung über mehrere Jahrzehnte hinweg verfolgt haben, reicht die Bedeutung dieses heutigen Meilensteins weit über die Kapitalmärkte hinaus.

Vietnams Wandel ist bemerkenswert.

Das Land hat sich von einer vergleichsweise geschlossenen Volkswirtschaft zu einem der zunehmend bedeutenden Produktions-, Handels- und Investitionsstandorte Asiens entwickelt.

Internationale Handelsabkommen, der Ausbau der industriellen Produktionskapazitäten, die Entwicklung der Infrastruktur sowie die Integration in globale Lieferketten haben Vietnams Stellung in der Weltwirtschaft Schritt für Schritt verändert.

Die Entwicklung des Kapitalmarktes ist ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Transformation.

Internationale Investoren bewerten nicht allein das Wirtschaftswachstum. Sie achten ebenso auf Marktzugänglichkeit, Transparenz, Rechtssicherheit, gute Unternehmensführung sowie auf die Möglichkeit, Kapital effizient zu investieren und wieder abzuziehen.

Die Hochstufung durch FTSE Russell sendet daher eine wichtige Botschaft:

Vietnam wird zunehmend zu einem integralen Bestandteil der globalen Kapitalmarktarchitektur.

Wie geht es nun weiter?

Heute ist ein Tag zum Feiern.

Morgen geht die Arbeit weiter.

Vietnam hat nun die Chance, den Status als Emerging Market als Katalysator für die nächste Reformgeneration zu nutzen.

Die fortgesetzte Modernisierung des Wertpapiermarktes, eine stärkere Beteiligung institutioneller Investoren, höhere Standards der Corporate Governance, die weitere Entwicklung von Finanzprodukten und Marktinfrastruktur sowie eine verlässliche Umsetzung von Investitionsvorschriften können die Glaubwürdigkeit weiter stärken, die Vietnam sich über viele Jahre hinweg erarbeitet hat.

Darüber hinaus bietet sich eine noch größere Chance.

Ein tieferer und anspruchsvollerer inländischer Kapitalmarkt kann vietnamesischen Unternehmen helfen, Kapital für Expansion, Innovation, Infrastrukturprojekte und internationales Wachstum zu beschaffen und gleichzeitig die übermäßige Abhängigkeit von der traditionellen Bankfinanzierung zu verringern.

Davon würden nicht nur ausländische Investoren profitieren, sondern auch Vietnams Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft.

HEUTE IST DER TAG VIETNAMS

Nach acht Jahren auf der Beobachtungsliste von FTSE Russell hat das Warten ein Ende.

Der 21. September 2026 markiert offiziell den Übergang Vietnams vom Frontier Market zum Secondary Emerging Market im Klassifizierungssystem von FTSE Russell.

Dies ist die Anerkennung jahrelanger Reformen.

Es ist die Anerkennung der wachsenden Bedeutung Vietnams für internationale Investoren.

Und vor allem stellt es eine große Chance dar.

Vietnam sollte diesen Moment nicht als Höhepunkt seiner Kapitalmarktentwicklung betrachten, sondern als Ausgangspunkt für die nächste Entwicklungsphase.

Vom Frontier Market zum Emerging Market.

Von einer regionalen Erfolgsgeschichte zu einem zunehmend bedeutenden globalen Investitionsmarkt.

Vom Versprechen zur aktiven Teilhabe.