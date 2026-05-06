Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – LÄNDERUPDATE Vietnam: Wertpapiere & Banken Letzte Aktualisierung: 23 April 2026

Article Insights

Oliver Massmann’s articles from Duane Morris LLP are most popular: within Finance and Banking topic(s)

in Asia Duane Morris LLP are most popular: within Law Department Performance topic(s)

Die Staatsbank von Vietnam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, SBV) ist die Zentralbank Vietnams. Sie ist ein Ministerium auf Regierungsebene. Der SBV-Gouverneur ist Mitglied des Kabinetts. Der Premierminister und das Parlament Vietnams (Nationale Versammlung) nominieren gemeinsam den Gouverneur der SBV. Die Hauptaufgaben der SBV sind:

• Unterstützung der monetären Stabilität und Umsetzung der Geldpolitik.

• Unterstützung der institutionellen Stabilität und Beaufsichtigung von Finanzinstituten.

• Unterstützung von Bankeinrichtungen und Empfehlung wirtschaftspolitischer Maßnahmen an die Regierung.

• Unterstützung von Bankeinrichtungen für Finanzinstitute.

• Verwaltung der Devisenreserven des Landes.

• Verwaltung des Devisen- und Goldhandels.

• Verwaltung der Kreditaufnahme und Rückzahlung ausländischer Kredite, der Kreditvergabe an ausländische Parteien und der Rückforderung ausländischer Schulden.

• Druck und Ausgabe von Banknoten.

• Beaufsichtigung sämtlicher Aktivitäten kommerzieller Banken in Vietnam.

• Kreditvergabe staatlicher Mittel an Geschäftsbanken.

• Gemeinsame Emission von Staatsanleihen und staatlich garantierten Anleihen mit dem Finanzministerium.

• Tätigkeit als Agentur für die Staatskasse bei der Organisation von Ausschreibungen sowie bei der Emission, Hinterlegung und Zahlung von Schatzanleihen und -wechseln.

• Wahrnehmung weiterer Aufgaben im Bereich des Geld- und Devisenmanagements.

1990 wurde das Bankensystem reorganisiert. Dieser Prozess führte zur Trennung der SBV von anderen Geschäftsbanken und markierte den Beginn der Gründung des privaten Bankensektors. Eine kleine Anzahl großer staatlicher Geschäftsbanken dominiert weiterhin den Bankensektor Vietnams.

Nach öffentlich zugänglichen Informationen belaufen sich die staatlichen Eigentumsanteile an den vier größten staatlichen Geschäftsbanken derzeit auf:

(i) 80,9 % bei BIDV;

(ii) 74,8 % bei Vietcombank;

(iii) 64,46 % bei Vietinbank;

(iv) 100 % bei Agribank.

Beschränkungen für ausländisches Eigentum an vietnamesischen Kreditinstituten

Am 3. Januar 2014 verabschiedete die Regierung das Dekret Nr. 01/2014/ND-CP über den Erwerb von Anteilen an vietnamesischen Kreditinstituten durch ausländische Investoren. Das Dekret trat am 20. Februar 2014 in Kraft. Später, am 18. März 2025, erließ die Regierung das Dekret Nr. 69/2025/ND-CP zur Änderung bestimmter Bestimmungen des Dekrets 01 über den Erwerb von Anteilen durch ausländische Investoren. Dekret 69 trat am 19. Mai 2025 in Kraft.

Nach Dekret 01 können folgende vietnamesische Kreditinstitute Aktien anbieten:

• Aktiengesellschaftlich organisierte Kreditinstitute (einschließlich Geschäftsbanken, Finanzgesellschaften und Finanzleasinggesellschaften in Aktiengesellschaftsform);

• Kreditinstitute, die ihre Rechtsform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft umwandeln.

Ausländische Investoren umfassen ausländische Organisationen und Einzelpersonen. Organisationen sind:

• Organisationen, die nach dem Recht eines ausländischen Staates gegründet wurden und in Vietnam investieren und Geschäfte betreiben;

• Organisationen, geschlossene Fonds, Mitgliederfonds oder Wertpapierinvestmentgesellschaften, die in Vietnam gegründet wurden und deren ausländischer Kapitalanteil über 49 % liegt.

Eine ausländische Einzelperson ist jede Person mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

Dekret 01 definiert, dass Aktienbesitz sowohl direkten als auch indirekten Besitz umfasst, ohne den Umfang klar zu erläutern.

Wenn der Erwerb von Anteilen durch einen ausländischen Investor zu einem Anteil von weniger als 5 % des Grundkapitals eines vietnamesischen Kreditinstituts führt, ist keine vorherige Genehmigung der SBV erforderlich. In allen anderen Fällen ist eine Genehmigung notwendig.

• Der Anteil eines einzelnen ausländischen Investors darf 5 % des Grundkapitals eines Kreditinstituts nicht überschreiten.

• Der Anteil einer ausländischen Organisation darf 15 % nicht überschreiten.

• Organisationen mit mindestens 10 % Anteil dürfen ihre Beteiligung drei Jahre lang nicht übertragen.

• Strategische ausländische Investoren dürfen maximal 20 % halten und ihre Anteile fünf Jahre lang nicht übertragen.

• Der Anteil eines ausländischen Investors und seiner verbundenen Unternehmen darf 20 % nicht überschreiten.

• Die Gesamtbeteiligung aller ausländischen Investoren darf 30 % des Grundkapitals einer vietnamesischen Geschäftsbank nicht überschreiten.

• Bei nicht-banklichen Kreditinstituten liegt die Obergrenze bei 50 %.

In besonderen Fällen kann der Premierminister höhere Grenzen festlegen, um schwache Kreditinstitute zu restrukturieren.

Dekret 69 erlaubt für bestimmte Kreditinstitute während einer Zwangsübertragung eine ausländische Beteiligung von bis zu 49 %. Nach Abschluss der Übertragung dürfen ausländische Investoren keine weiteren Anteile erwerben, bis die Gesamtbeteiligung unter 30 % liegt.

Vietnam hat sich im EU-Vietnam-Freihandelsabkommen verpflichtet:

(i) den Anteil europäischer Investoren innerhalb von fünf Jahren auf 49 % in zwei vietnamesischen Banken (außer den vier größten staatlichen Banken) zu erhöhen;

(ii) nach fünf Jahren die Begrenzung für europäische Finanzinstitute vollständig aufzuheben.

Das Abkommen wurde im Juni 2019 unterzeichnet und trat am 1. August 2020 in Kraft.

Devisenbestimmungen

Die Verordnung über Devisen, die im Dezember 2005 vom Ständigen Ausschuss der Nationalversammlung erlassen wurde und im Juni 2006 in Kraft trat, sowie am 18. März 2013 geändert wurde, regelt die Währungsumtauschaktivitäten in Vietnam. Die Regierung erließ das Dekret Nr. 70/2014/ND-CP, um Leitlinien sowohl für die Verordnung über Devisen als auch für deren Änderungen vom 18. März 2013 bereitzustellen.

Dekret 70 trat am 5. September 2014 in Kraft und ersetzte das Dekret Nr. 160/2006/ND-CP vom 28. Dezember 2006 zur detaillierten Umsetzung der Verordnung.

Dekret 70 regelt die Devisengeschäfte von Einwohnern und Nicht-Einwohnern in laufenden Transaktionen, Kapitaltransaktionen, der Aufnahme von Auslandskrediten, der Nutzung von Fremdwährungen und der Erbringung von Devisendienstleistungen, den Devisenmarkt und Wechselkurse sowie die Verwaltung von Import und Export von Gold in Vietnam.

Bezüglich der Aufnahme von Auslandskrediten hat die Regierung außerdem das Dekret Nr. 219/2013/ND-CP vom 21. Dezember 2013 über die Verwaltung und Rückzahlung von Auslandskrediten ohne Staatsgarantie erlassen. Dekret 219 trat am 15. Februar 2014 in Kraft und ersetzte das Dekret Nr. 134/2005/ND-CP zum gleichen Thema.

Dekret 219 gilt für alle Unternehmen, die nach dem Unternehmensgesetz gegründet wurden, Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken nach dem Gesetz über Kreditinstitute sowie Genossenschaften und Genossenschaftsverbände, die nach dem Genossenschaftsgesetz gegründet und betrieben werden.

Auslandskredite nach Dekret 219 umfassen Kredite von Nicht-Einwohnern auf Grundlage von Kreditverträgen, Kauf- und Verkaufsverträgen mit Zahlungsaufschub, Treuhandkreditverträgen und Vereinbarungen über die Ausgabe von Schuldinstrumenten, die nicht durch die Regierung garantiert sind. Grundsätzlich müssen Auslandskredite den Vorschriften entsprechen und bei der SBV registriert werden.

Dekret 219 legt jedoch nicht klar fest, welche Anforderungen und Kreditarten registriert werden müssen oder welche Genehmigungs-/Registrierungsverfahren gelten. Diese Fragen wurden durch die Leitlinien der SBV geregelt, insbesondere durch Rundschreiben Nr. 12/2022/TT-NHNN vom 30. September 2022 über die Devisenkontrolle im Zusammenhang mit Auslandskreditgeschäften, geändert durch Rundschreiben Nr. 19/2024/TT-NHNN vom 28. Juni 2024, Rundschreiben Nr. 80/2025/TT-NHNN vom 31. Dezember 2025, Rundschreiben Nr. 21/2023/TT-NHNN vom 29. Dezember 2023 und Rundschreiben Nr. 08/2023/TT-NHNN vom 30. Juni 2023. Rundschreiben 12 trat am 15. November 2022 in Kraft und ersetzte Rundschreiben Nr. 03/2016/TT-NHNN und dessen Änderungsrundschreiben. Es hat dazu beigetragen, den Rechtsrahmen für die Verwaltung der Kreditaufnahme und Rückzahlung von Unternehmen im Allgemeinen und von nicht staatlich garantierten Unternehmen zu verbessern.

Einige wichtige Punkte des Rundschreibens 12 sind:

• Kredite in Form von Zahlungsaufschub beim Import von Waren müssen nicht mehr bei der SBV registriert werden. Allerdings müssen die Eröffnung und Nutzung von Bankkonten sowie Überweisungsaktivitäten den Anforderungen des Rundschreibens entsprechen.

• Registrierungs¬pflichtige Kredite bei der SBV sind:

(i) mittel- und langfristige Auslandskredite (außer Kredite aus Akkreditivgeschäften von Kreditinstituten und Zweigstellen ausländischer Banken);

(ii) kurzfristige Auslandskredite mit verlängerter Laufzeit, deren Gesamtlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt;

(iii) kurzfristige Auslandskredite, die nicht verlängert werden, deren Hauptschuld jedoch nicht vollständig innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Ablauf eines Jahres seit der ersten Kreditaufnahme zurückgezahlt wurde, wobei der Kreditnehmer die Hauptschuld vollständig begleicht, einschließlich Umwandlung der gesamten Hauptschuld in Aktien oder Kapitalanteile des Kreditgebers im Kreditnehmer, oder der Kreditnehmer vollständig von der Rückzahlungspflicht befreit wird.

Rundschreiben 12 verlängerte außerdem die Frist zur Registrierung von Auslandskrediten und Änderungen registrierter Auslandskredite von 30 Tagen (wie zuvor in Rundschreiben Nr. 03/2016/TT-NHNN festgelegt) auf 30 Arbeitstage ab dem Datum der Unterzeichnung des Kreditvertrags oder Änderungsvertrags. Dies gibt dem Kreditnehmer mehr Zeit, die Antragsunterlagen bei der SBV einzureichen.

Ein Kreditnehmer, der kein auslandsinvestiertes Unternehmen ist, muss ein Bankkonto für den Zweck eines Auslandskredits bei autorisierten Banken in Vietnam eröffnen. Für auslandsinvestierte Unternehmen besteht die Möglichkeit, ein Direktinvestitionskapitalkonto (DICA) für mittel- oder langfristige Auslandskredite zu nutzen. Ein DICA kann auch für kurzfristige Kredite zusätzlich zu bestehenden Auslandskreditkonten verwendet werden.

Wenn sich der Zeitplan für Kredit¬auszahlungen, Rückzahlungen oder Zinszahlungen um weniger als 10 Tage gegenüber dem registrierten Zeitplan bei der SBV ändert, muss der Kreditnehmer die Änderungen lediglich auf der Website zur Verwaltung von Auslandskrediten und Rückzahlungen ohne Staatsgarantie (www.sbv.gov.vn oder www.qlnh-sbv.cic.org.vn) melden, ohne eine Neuregistrierung vorzunehmen. Bei Änderungen von mehr als 10 Tagen ist jedoch eine Neuregistrierung bei der SBV erforderlich.

Rundschreiben Nr. 80/2025/TT-NHNN verlangt die Registrierung von Änderungen bei der SBV in Bezug auf Änderungen (Erhöhung oder Verringerung) des Kapitalabrufs, der Fremdwährung des Kredits sowie Änderungen der Adresse des Kreditnehmers innerhalb der Provinz/Stadt, in der er seinen Hauptsitz hat, sofern dies zu einer Änderung der zuständigen Behörde für die Bestätigung der Änderung der Kreditregistrierung führt.

Die Regierung erließ am 25. Dezember 2025 das Dekret Nr. 340/2025/ND-CP über Sanktionen bei Verwaltungsverstößen im Bereich der Geld- und Bankgeschäfte.

Beispielsweise besteht die mögliche Strafe für Verstöße im Zusammenhang mit dem Handel von Goldbarren ohne Lizenz beim erstmaligen Erwischtwerden lediglich in einer Verwarnung. Dagegen kann die Strafe für Verstöße im Zusammenhang mit Devisengeschäften, die von Kreditorganisationen ohne Lizenz durchgeführt werden, bis zu 250 Millionen VND (ca. 10.000 USD) betragen. Zudem können Devisen/Gold im Zusammenhang mit Handelsverstößen beschlagnahmt werden, und die Registrierungsbescheinigung für Devisenagenten sowie die Geschäftslizenz für Gold der beteiligten Parteien können ausgesetzt oder widerrufen werden.

Entwicklungen im Bereich der Wertpapierregulierung

Das derzeit geltende Wertpapiergesetz Vietnams ist das Gesetz Nr. 54/2019/QH14 (Nr. 70/2006/QH11, 2007), das in Kraft trat und aus 10 Kapiteln und 135 Artikeln besteht (geändert durch Gesetz Nr. 56/2024/QH vom 29. November 2024). Das Wertpapiergesetz behandelt hauptsächlich inländische Emissionen von auf Vietnamesischen Dong lautenden Wertpapieren und ist daher auf öffentliche Emissionen beschränkt; es gilt nicht für die private Platzierung nicht börsennotierter Wertpapiere. Der Begriff „Wertpapiere“ umfasst eine breite Palette von Vermögenswerten, darunter:

• Aktien

• Anleihen

• (Besicherte) Optionsscheine

• Fondszertifikate

• Put- und Call-Optionen

• Hinterlegungsscheine

• Terminkontrakte, unabhängig von ihrer Form

Das Wertpapiergesetz regelt insbesondere:

• Öffentliche Angebote von Wertpapieren

• Börsennotierungen

• Handel und Geschäfte

• Investitionen in Wertpapiere

• Wertpapierdienstleistungen

Gründung und Regulierung von Wertpapiergesellschaften und Investmentfonds

Der Anwendungsbereich des Wertpapiergesetzes 2019 umfasst die Systeme für den Handel mit börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapieren, die von der Vietnam Stock Exchange (VSE) und ihren Tochtergesellschaften organisiert und betrieben werden. Die lokale Aufsichtsbehörde, die Staatliche Wertpapierkommission (SSC), kontrolliert und überwacht diese Systeme; sie sind jedoch eigenständige juristische Personen. Die SSC ist eine staatliche Behörde, die dem Finanzministerium untersteht.

Die Regierung und das Finanzministerium haben mehrere Dekrete, Entscheidungen und Rundschreiben zur Umsetzung des Wertpapiergesetzes erlassen. Nach dem Wertpapiergesetz müssen öffentlich angebotene Wertpapiere in Vietnam auf VND lauten. Eine Aktiengesellschaft muss u. a. folgende Voraussetzungen erfüllen, um ihre Aktien erstmals öffentlich anbieten zu können:

a) Das eingezahlte Grundkapital beträgt am Angebotsdatum mindestens 30 Milliarden VND laut Buchführung.

b) Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren Gewinne erzielt und weist am Angebotsdatum keinen kumulierten Verlust auf.

c) Es liegt ein vom Aktionärstreffen genehmigter Plan zur Emission und Verwendung des durch das Angebot generierten Kapitals vor.

d) Mindestens 15 % der stimmberechtigten Aktien wurden an mindestens 100 nicht-große Aktionäre verkauft. Beträgt das Grundkapital des Emittenten 1.000 Milliarden VND oder mehr, liegt die Quote bei 10 %.

e) Vor dem Angebotsdatum haben die Großaktionäre zugesagt, mindestens 20 % des Grundkapitals des Emittenten für mindestens ein Jahr nach Abschluss des Angebots zu halten.

Am 10. Januar 2012 erließ das Finanzministerium die Entscheidung Nr. 62/QD-BTC zur Genehmigung des Projektplans zur Restrukturierung von Wertpapiergesellschaften. Diese Entscheidung galt als Schlüssel im Masterplan zur Reform des Aktienmarktes, des Versicherungsmarktes und der Wertpapiergesellschaften, der dem Politbüro der Partei vorgelegt wurde. Wertpapiergesellschaften sollten anhand von Kapital-/Risiko-/Verlustkennzahlen bewertet und in drei Gruppen eingeteilt werden (normal, unter Kontrolle, besondere Kontrolle).

Die Entscheidung enthält keinen klaren Restrukturierungsplan, sondern legt bestimmte Kontrollmethoden und Sanktionen fest, die für Wertpapiergesellschaften gelten, die die erforderlichen Kapital-/Risikokennzahlen nicht erfüllen, wie etwa Offenlegungs-/Berichtspflichten, Aufsicht oder Lizenzentzug. Am 28. Februar 2019 erließ der Premierminister die Entscheidung Nr. 242/QD-TTg zur Genehmigung des Restrukturierungsplans.

Das Dekret Nr. 155/2020/ND-CP wurde am 31. Dezember 2020 erlassen, um Leitlinien für das Wertpapiergesetz 2019 und das Gesetz zur Änderung bestimmter Artikel des Wertpapiergesetzes bereitzustellen, insbesondere zu Wertpapierangeboten, Börsennotierungen, Handel, Geschäften und Investitionen in Wertpapiere sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapieren und dem Wertpapiermarkt. Dieses Dekret wurde durch Dekret Nr. 245/2025/ND-CP vom 11. September 2025 weiter geändert.

Dekret 155 begrenzt nicht das ausländische Eigentum an öffentlichen Unternehmen, die Geschäftsfelder betreiben, für die in Vietnam keine ausländische Eigentumsgrenze gilt, und erlaubt ausländischen Unternehmen Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in Vietnam.

Öffentliche Angebote

Um das Verfahren für ein öffentliches Angebot einzuleiten, ist es erforderlich, einen Antrag in Form einer Registrierungsunterlage einzureichen, die unter anderem Folgendes enthält:

• Den Prospekt.

• Die geprüften Jahresabschlüsse der beiden vorangegangenen Geschäftsjahre.

• Die Satzungsdokumente des Emittenten und relevante Unternehmensbeschlüsse.

Die Hauptinhalte eines Prospekts sind im Rundschreiben Nr. 118/2020/TT-BTC vom 31. Dezember 2020 des Finanzministeriums vorgeschrieben, das Leitlinien für Angebot, Emission, öffentliches Angebot, Rückkauf von Wertpapieren, Registrierung öffentlicher Unternehmen und deren Deregistrierung bereitstellt. Ausländische Investoren sollten sich der fehlenden festen Standards für Finanzberichte und Buchhaltung in Vietnam bewusst sein, die zu Inkonsistenzen in der Finanzberichterstattung und Qualitätsunterschieden führen können.

Private Platzierungen

Eine private Platzierung wird im Wertpapiergesetz 2019 definiert als ein Angebot von Wertpapieren an weniger als hundert Investoren, ausgenommen professionelle Wertpapierinvestoren, oder ein Angebot ausschließlich an professionelle Investoren.

Das Wertpapiergesetz 2019, geändert durch Gesetz Nr. 56/2024/QH vom 29. November 2024 über Änderungen des Wertpapiergesetzes, des Rechnungslegungsgesetzes, des Gesetzes über unabhängige Prüfung, des Staatshaushaltsgesetzes, des Gesetzes über Verwaltung und Nutzung öffentlichen Eigentums, des Steuergesetzes, des Gesetzes über die Einkommensteuer, des Gesetzes über Naturschutzgebiete und des Gesetzes über Verwaltungsverstöße, sieht für private Platzierungen durch öffentliche Unternehmen folgende Bedingungen vor:

a) Es liegt ein Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre zur Genehmigung des Emissionsplans und des Plans zur Verwendung des durch die Platzierung generierten Kapitals vor, mit spezifischen Kriterien für Investoren, Anzahl der Aktien, Angebotspreise oder Regeln zur Preisbestimmung.

b) Die private Platzierung von Aktien oder wandelbaren Anleihen ist nur für strategische Investoren und professionelle Investoren zulässig; die private Platzierung von Optionsanleihen ist nur für professionelle Investoren zulässig.

c) Die Übertragung von privat platzierten Aktien, wandelbaren Anleihen und Optionsanleihen ist für strategische Investoren auf drei Jahre und für professionelle Investoren auf ein Jahr ab dem Abschlussdatum der Platzierung beschränkt, außer bei Übertragungen zwischen professionellen Investoren, Übertragungen aufgrund rechtskräftiger Gerichts- oder Schiedsentscheidungen sowie Übertragungen durch Erbschaft.

d) Zwischen zwei privaten Platzierungen von Aktien, wandelbaren Anleihen oder Optionsanleihen muss ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten liegen.

e) Das Verhältnis der Aktienbeteiligung, Umwandlung von Anleihen in Aktien und Ausübung von Optionen durch ausländische Investoren muss gesetzeskonform sein.

Wenn ein Antragsdossier unvollständig oder ungültig ist, muss die SSC innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Antrags zur Registrierung einer privaten Platzierung schriftlich Stellung nehmen und die Emittentin zur Änderung auffordern. Das Eingangsdatum des gültigen und vollständigen Dossiers gilt als das Datum, an dem die Emittentin die Änderungen und Ergänzungen abgeschlossen hat. Der Antragsteller muss gleichzeitig einen Antrag auf Registrierung der Wertpapiertransaktion einreichen.

Innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des gültigen und vollständigen Dossiers zur Registrierung informiert die SSC die registrierende Organisation und veröffentlicht auf ihrer Website die private Platzierung der Aktien der registrierenden Organisation. Die Emittentin muss innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss der Verkaufstranche einen Bericht über die Ergebnisse der privaten Platzierung in der vorgeschriebenen Standardform gemäß Dekret Nr. 155/2020/ND-CP bei der zuständigen Staatsbehörde einreichen.

Bedingungen für die Börsennotierung an der Vietnam Stock Exchange (mit den Tochtergesellschaften Hanoi Stock Exchange und Ho Chi Minh Stock Exchange)

Ein Unternehmen kann seine Aktien notieren lassen, wenn:

a) Es sich um eine Aktiengesellschaft handelt, deren eingezahltes Grundkapital zum Zeitpunkt des Antrags mindestens 30 Milliarden VND beträgt (laut dem letzten geprüften Jahresabschluss) und deren Nettovermögen mindestens 30 Milliarden VND beträgt, basierend auf dem gewichteten Durchschnittskaufpreis der Aktien im letzten öffentlichen Angebot, dem durchschnittlichen Referenzpreis der auf UPCOM gehandelten Aktien in den letzten 30 Sitzungen vor Antragstellung oder dem gewichteten Durchschnittskaufpreis im ersten Angebot des privatisierten Unternehmens.

b) Die Hauptversammlung der Aktionäre die Notierung genehmigt hat; die Aktien mindestens zwei Jahre auf UPCOM gehandelt wurden, es sei denn, der Antragsteller hat ein öffentliches Wertpapierangebot durchgeführt oder privatisiert.

c) Die Eigenkapitalrendite (ROE) des dem Antragsjahr vorangehenden Jahres mindestens 5 % beträgt und die Geschäftsergebnisse der beiden vorangehenden Jahre profitabel waren; es bestehen keine kumulierten Verluste im letzten geprüften Jahresabschluss; falls der Antrag nach Ende des Zeitraums eingereicht wird, den die Halbjahresabschlüsse abdecken, dienen diese geprüften/überprüften Abschlüsse als Grundlage.

d) Sofern das Unternehmen nicht privatisiert wurde, hält die antragstellende Organisation mindestens 15 % der stimmberechtigten Aktien durch mindestens 100 Aktionäre, die keine Großaktionäre sind; bei einem Grundkapital von 1.000 Milliarden VND oder mehr beträgt die Quote 10 %.

e) Aktionäre, die natürliche Personen oder Organisationen sind, vertreten durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Mitglieder des Verwaltungsrats, den Hauptkontrolleur, Kontrolleure, Generaldirektor/Direktor, stellvertretende Direktoren, Hauptbuchhalter, Finanzdirektor und Personen in gleichwertigen Führungspositionen, verpflichten sich, 100 % ihrer Aktien sechs Monate ab dem ersten Handelstag an der Börse zu halten und 50 % dieser Aktien für die folgenden sechs Monate, ausgenommen staatliche Aktien im Besitz dieser Personen.

f) Das Unternehmen und sein gesetzlicher Vertreter in den zwei Jahren vor dem Antragsdatum keine Strafen für Verstöße gemäß Artikel 12 des Wertpapiergesetzes erhalten haben.

g) Eine Wertpapiergesellschaft Beratungsdienste für die Notierung erbringt, es sei denn, die antragstellende Organisation ist selbst eine Wertpapiergesellschaft.

Registrierung an der Vietnam Stock Exchange (VNX)

Unternehmen, die Wertpapiere zur Notierung registrieren möchten, müssen ein Antragsdossier zur Registrierung bei der VNX einreichen. Ein Antragsdossier zur Registrierung von Aktien umfasst unter anderem folgende wesentliche Dokumente:

• Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre;

• Aktionärsregister, erstellt einen Monat vor dem Einreichungsdatum des Antrags;

• Prospekt;

• Verpflichtung bestimmter Aktionäre wie Mitglieder des Verwaltungsrats oder des Kontrollgremiums, der Direktor (Generaldirektor), stellvertretende Direktoren (stellvertretende Generaldirektoren) und der Hauptbuchhalter des Unternehmens, 100 % der von ihnen gehaltenen Aktien sechs Monate ab dem Notierungsdatum zu halten und 50 % dieser Aktien für die folgenden sechs Monate.

Die VNX/HOSE/HNX genehmigt oder lehnt einen Antrag auf Registrierung zur Notierung innerhalb von 30 Tagen nach Eingang eines vollständigen und gültigen Dossiers ab und muss im Falle einer Ablehnung die Gründe schriftlich darlegen.

Dekret Nr. 155/2020/ND-CP vom 31. Dezember 2020 über ausländisches Eigentum am Aktienmarkt

Nach Dekret 155 gilt für ausländisches Eigentum am Aktienmarkt Folgendes:

• Maximales ausländisches Eigentumsverhältnis in einem öffentlichen Unternehmen:

a) Wenn die Geschäftsfelder des öffentlichen Unternehmens durch einen Vertrag geregelt sind, dem Vietnam beigetreten ist, gilt der Vertrag;

b) Wenn die Geschäftsfelder durch Gesetze geregelt sind, die ein ausländisches Eigentumsverhältnis festlegen, gelten diese Vorschriften;

c) Wenn die Geschäftsfelder auf der Liste des eingeschränkten Marktzugangs stehen, gelten die Vorschriften über das ausländische Eigentumsverhältnis für jede Kategorie. Wenn keine Grenzen festgelegt sind, beträgt das maximale ausländische Eigentumsverhältnis 50 % des Grundkapitals;

d) Wenn das öffentliche Unternehmen in keine der Fälle a, b, c fällt, gibt es keine Obergrenze für das ausländische Eigentumsverhältnis;

e) Hat das öffentliche Unternehmen mehrere Geschäftsfelder mit unterschiedlichen Eigentumsgrenzen, darf das ausländische Eigentumsverhältnis die niedrigste Grenze nicht überschreiten.

Ausländische Investoren dürfen ohne Einschränkung in Schuldinstrumente der Regierung, staatlich garantierte Anleihen, Kommunalanleihen, Unternehmensanleihen, Fondszertifikate, Aktien von Investmentgesellschaften, derivative Wertpapiere, DRs und besicherte Optionsscheine investieren, sofern nicht anders gesetzlich vorgeschrieben.

Verfahren zur Mitteilung von Grenzen für ausländisches Eigentum (FOL)

Dekret 155 verlangt, dass öffentliche Unternehmen für die Genauigkeit und Rechtmäßigkeit bei der Bestimmung der anwendbaren FOL für ihre Geschäftsfelder verantwortlich sind. Nach der Bestimmung der anwendbaren FOL müssen Unternehmen ein Mitteilungsdossier bei der Staatlichen Wertpapierkommission (SSC) einreichen. Dieses Dossier umfasst:

(i) eine Mitteilung über FOL in vorgeschriebener Form;

(ii) Unternehmensregistrierungszertifikat oder Gründungs- und Betriebslizenz oder Zertifikat über Änderungen der Unternehmensregistrierung mit Angaben zu den registrierten Geschäftsfeldern oder Dokumente einer zuständigen staatlichen Behörde zur Bestätigung der registrierten Geschäftsfelder;

(iii) im Falle privatisierter Unternehmen ein Dokument einer zuständigen staatlichen Behörde zur Genehmigung des Privatisierungsplans.

Die SSC hat sieben Arbeitstage Zeit, die Mitteilung über FOL schriftlich zu bestätigen.

Weitere Änderung des Wertpapiergesetzes 2019 durch Gesetz Nr. 56/2024/QH15

Am 29. November 2024 verabschiedete die Nationalversammlung Vietnams das Gesetz Nr. 56/2024/QH15, das mehrere Bestimmungen des Wertpapiergesetzes 2019 („Änderungsgesetz“) änderte.

Das Änderungsgesetz trat am 1. Januar 2025 in Kraft, wobei einige Bestimmungen zu professionellen Wertpapierinvestoren und zur Zulässigkeit öffentlicher Unternehmen am 1. Januar 2026 wirksam wurden.

Nach dem Änderungsgesetz gilt jeder ausländische Investor – unabhängig von Geschäftstyp, Kapital oder Betriebshistorie – automatisch als professioneller Wertpapierinvestor (PSI). Damit entfällt für ausländische Investoren die Pflicht zur Überprüfung des PSI-Status.

Nur institutionelle PSIs dürfen privat platzierte und nicht börsennotierte Anleihen kaufen und handeln. Individuelle PSIs dürfen privat emittierte Anleihen nur handeln und übertragen, wenn sie eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

(a) die Anleihen haben Kreditratings und Sicherheiten; oder

(b) die Anleihen haben Kreditratings und werden von Kreditinstituten garantiert.

Neues Gesetz über Kreditinstitute

Am 18. Januar 2024 verabschiedete die Nationalversammlung das Gesetz über Kreditinstitute Nr. 32/2024/QH15 („CI-Gesetz“), das am 1. Juli 2024 in Kraft trat und durch das Änderungsgesetz über Kreditinstitute Nr. 96/2025/QH15 weiter geändert wurde.

Das Gesetz reduziert die zulässigen Eigentumsanteile für vietnamesische institutionelle Aktionäre (einschließlich indirekter Aktionäre) von 15 % des Grundkapitals des Kreditinstituts auf 10 % und für einzelne Aktionäre und verbundene Personen von 20 % auf 15 %. Aktionäre mit höheren Anteilen dürfen ihre Beteiligung behalten, diese jedoch nicht erhöhen, bis sie die neuen Grenzen einhalten, außer wenn die Erhöhung durch Dividendenausschüttung in Form von Aktien erfolgt.

Das CI-Gesetz sieht einen 5-Jahres-Fahrplan für Geschäftsbanken und ausländische Banken vor, um Kreditlimits für einen einzelnen Kunden schrittweise von 15 % auf 10 % ihres Eigenkapitals und für Gruppen von verbundenen Kunden von 25 % auf 15 % zu reduzieren, um das Konzentrationsrisiko zu minimieren. Nicht-bankliche Kreditinstitute müssen ihre Kreditexponierung ab dem 1. Juli 2024 auf maximal 15 % ihres Eigenkapitals für einen einzelnen Kunden oder 25 % für eine Gruppe von verbundenen Kunden beschränken.

Das CI-Gesetz erlaubt bestimmte neue Geschäftsfelder in den Vorschriften über Geschäftstätigkeiten von Kreditinstituten. Insbesondere dürfen Geschäftsbanken und Zweigstellen ausländischer Banken als Sicherheitenagenten im Namen von Kreditgebern auftreten, die internationale Finanzinstitutionen, ausländische Kreditinstitute, lokale Kreditinstitute und ausländische Bankzweigstellen sind.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.