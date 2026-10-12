Unidad De Mercado Frente A La Política Ambiental Local: La Anulación De La Zona De Bajas Emisiones De Málaga Y Sus Posibles Implicaciones Para Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado las restricciones de circulación de la zona de bajas emisiones de Málaga que discriminaban según la domiciliación del vehículo, estableciendo una doctrina que cuestiona criterios similares en otras ciudades españolas. Esta decisión judicial plantea importantes implicaciones para las políticas municipales de movilidad urbana y las excepciones basadas en el domicilio del propietario del vehículo.

La Sentencia 896/2026, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló las restricciones de la zona de bajas emisiones de Málaga que condicionaban la circulación a la domiciliación del vehículo en el municipio por vulnerar la libertad de empresa y la unidad de mercado sin una justificación técnica proporcionada. Esta novedosa doctrina pone en cuestión las excepciones basadas en idéntico criterio de domiciliación introducidas por la Ordenanza 2/2026 del Ayuntamiento de Madrid.

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