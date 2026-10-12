Unidad De Mercado Frente A La Política Ambiental Local: La Anulación De La Zona De Bajas Emisiones De Málaga Y Sus Posibles Implicaciones Para Madrid

La Sentencia 896/2026, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló las restricciones de la zona de bajas emisiones de Málaga que condicionaban la circulación a la domiciliación del vehículo en el municipio por vulnerar la libertad de empresa y la unidad de mercado sin una justificación técnica proporcionada. Esta novedosa doctrina pone en cuestión las excepciones basadas en idéntico criterio de domiciliación introducidas por la Ordenanza 2/2026 del Ayuntamiento de Madrid.
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