Yaşıl Taksonomiya

1 may 2026‑cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Milli Yaşıl Taksonomiyası-nın təsdiq edilməsi haqqında 126 nömrəli Qərar qəbul etmişdir. Bu sənəd ekoloji cəhətdən dayanıqlı iqtisadi fəaliyyətlərin vahid təsnifat çərçivəsini müəyyən edir və yaşıl, aşağı karbonlu iqtisadiyyata keçidi dəstəkləməyə yönəlmiş dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.
Taksonomiya bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi, su ehtiyatlarının idarə olunması, çirklənmənin qarşısının alınması, dairəvi iqtisadiyyat və dayanıqlı kənd təsərrüfatı kimi əsas sahələr üzrə “yaşıl” fəaliyyətlərin müəyyən olunması üçün strukturlaşdırılmış yanaşma təqdim edir. O, fəaliyyətlərin ekoloji məqsədlərə mühüm töhfə verməsini, digər məqsədlərə zərər yetirməməsini və minimum sosial təminatlara cavab verməsini qiymətləndirən texniki meyarlar ehtiva edir.
Taksonomiya dayanıqlı maliyyə üçün istinad çərçivəsi rolunu oynayaraq maliyyə institutlarına, investorlara və şirkətlərə ekoloji cəhətdən dayanıqlı investisiyaları təsnif etmək və açıqlamaq imkanı yaradır. Bu, şəffaflığın artırılmasına, “greenwashing” risklərinin azaldılmasına və yaşıl kreditlər, istiqrazlar və digər maliyyə alətlərinin inkişafına şərait yaradır.
Bu çərçivə banklar, investisiya şirkətləri, sığorta təşkilatları, dövlət qurumları və digər bazar iştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuşdur və qərar qəbuletmə, risklərin qiymətləndirilməsi və hesabatlılıq proseslərini dəstəkləyir. Onun tətbiqi əsasən könüllü xarakter daşısa da, dövlət siyasətinin və maliyyələşdirmə mexanizmlərinin formalaşdırılmasında istifadə oluna bilər.
Ümumilikdə, taksonomiyanın qəbul edilməsi Azərbaycanın dayanıqlı maliyyə sisteminin inkişafında mühüm mərhələ olmaqla kapitalın ekoloji baxımdan uyğun layihələrə yönləndirilməsini və uzunmüddətli iqtisadi transformasiyanı dəstəkləyir.
ICJ HESABATI
Hakimlər və hüquqşünaslardan ibarət beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı olan Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası (ICJ) 18 may 2026‑cı il tarixində Azərbaycanda hüquq peşəsinin müstəqilliyi və ədalətli məhkəmə hüququnun təmin olunması ilə bağlı hesabat dərc etmişdir:
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2026/05/Azerbaijan_ICJ_report_final_eng-1.pdf
Hesabat institusional çərçivələri, hüquqi təminata çıxışı və istintaq və məhkəmə mərhələlərində prosessual təminatları beynəlxalq standartlar və son işlər əsasında təhlil edir.
ICJ hüquqşünasların fəaliyyət mühiti, müdafiəyə çıxış və məhkəmə təcrübəsi ilə bağlı bir sıra struktur və prosessual məsələləri qeyd edir və bunların ümumilikdə cinayət ədliyyə sisteminin fəaliyyətinə təsir etdiyini bildirir. Hesabat hüquqşünasların müdafiəsinin gücləndirilməsi, səmərəli hüquqi yardımın təmin edilməsi, və ədalətli məhkəmə hüquqlarının qorunması üçün tövsiyələrlə yekunlaşır.
TULLANTILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ
2026‑cı il 14 may tarixli Prezident Fərmanı tullantıların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş əlavə tədbirlər müəyyən etmiş və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Tullantıların İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılmasını nəzərdə tutmuşdur. Agentlik tullantıların əmələ gəlməsi, yığılması, çeşidlənməsi, daşınması, emalı, istifadəsi və utilizasiyası, eləcə də müvafiq rüsumların toplanması sahəsində dövlət nəzarətini və tənzimləməni həyata keçirir.
Fərman Nazirlər Kabinetinə Agentliyin strukturu və fəaliyyəti üzrə təkliflər hazırlanmasını, həmçinin Tullantılar haqqında Qanun və əlaqəli normativ aktların beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsini tapşırır. Bundan əlavə, 2027–30‑cu illər üzrə bərk məişət tullantılarının idarə olunması üzrə milli strategiyanın hazırlanması nəzərdə tutulur ki, bu da uzunmüddətli hüquqi və institusional inkişafın koordinasiyasına yönəlmiş yanaşmanı əks etdirir.
