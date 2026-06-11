EIZ - 19. Zürcher Tagung zum Zivilprozessrecht – Vorsorgliche Massnahmen

Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug, Basel and St. Moritz. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world. Most of our work has an international component. We have broad experience handling cross-border proceedings and transactions. Our extensive network consists of correspondent law firms which are all market leaders in their jurisdictions. Bär & Karrer was repeatedly awarded Switzerland Law Firm of the Year by the most important international legal ranking agencies in recent years.
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4 Juni 2026, Zürich, Lakeside
Tagung zu den aktuellen Entwicklungen des Zivilprozessrechts, organisiert vom Europa Institut an der Universität Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Tanja Domej, Prof. Dr. Lorenz Drose und Christian Stadler.
Cinzia Catelli referierte zum Thema der aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung zu vorsorglichen Massnahmen.
Zu den Referierenden zählten zudem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Justiz, die über die jüngsten Entwicklungen in der zivilprozessrechtlichen Praxis berichteten. Zur Praxis des Bundesgerichts sprach Prof. Dr. Christoph Hurni, Präsident der Ersten zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Die Praxis des Handelsgerichts Zürich wurde von Noëlle Kaiser Job, Oberrichterin am Handelsgericht Zürich, vorgestellt. Über die Praxis des Obergerichts des Kantons Zürich referierte Thomas Engler, Leitender Gerichtsschreiber und Ersatzrichter am Obergericht des Kantons Zürich.