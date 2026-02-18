Новые Сроки Для Подачи Процессуальных Документов И Совершения Процессуальных Действий

На практике нередки случаи, когда стороны направляют процессуальные документы, совершают процессуальные действия (например, изменяют предмет или основание иска) в самый последний момент установленного срока. Мотивация таких действий может быть различна, однако несомненным является то, что такое поведение затягивает разбирательство по делу, а также лишает вторую сторону заблаговременно подготовиться к судебному заседанию.

Кодекс гражданского судопроизводства Республики Беларусь (КГС), одной из целей принятия которого являлась минимизация злоупотребления процессуальными правами, «укоротил» сроки для подачи сторонами процессуальных документов и совершения процессуальных действий.

Поговорим о новых сроках, при соблюдении которых суд сочтет процессуальное действие совершенным, а документ – представленным своевременно, а также о последствиях их нарушения.

1. Изменение предмета или основания иска, увеличение либо уменьшение размера исковых требований

Истец вправе изменить предмет или основание иска, увеличить либо уменьшить размер исковых требований исключительно в суде первой инстанции и толькодо окончания судебного исследования доказательств(ст. 62 КГС).

Как понять, что истец еще может сделать соответствующее заявление?

При окончании исследования доказательств судья разъясняет право участвующих в деле лиц заявить ходатайства о дополнении материалов дела. При отсутствии таких ходатайств исследование доказательств по делу будет считаться законченным, и судья перейдет к заслушиванию судебных прений, то есть к заключительной части судебного разбирательства, на которой изменение предмета или основания иска, увеличение либо уменьшение размера исковых требований будет невозможно (ст. 277 КГС).

Таким образом, если судья не объявлял об окончании исследования доказательств и переходе к заслушиванию судебных прений, исследование доказательств еще не окончено и истец вправе изменить предмет или основание иска, увеличить либо уменьшить размер исковых требований.Фактически право истца на такое заявление сохраняется вплоть до завершающего исследование доказательств вопроса судьи к участвующим в деле лицам о наличии у них ходатайств.

2. Предъявление встречного иска

Ответчик вправе предъявить встречный иск для его рассмотрения совместно с первоначальным иском исключительно в суде первой инстанции и толькодо окончания судебного исследования доказательств(ст. 248 КГС).

О том, как понять, что ответчик еще может подать встречный иск, читайте в пункте 1 настоящего материала.

3. Дополнение, изменение апелляционной жалобы

Апеллянт вправе дополнить или изменить поданную апелляционную жалобув пределах срока апелляционного обжалования(ст. 564 КГС).

Что понимать под сроком апелляционного обжалования?

Исходя из ст. 559 КГС, срок апелляционного обжалования – это срок, в течение которого апеллянт вправе подать такую жалобу.

По общему правилу данный срок составляет 15 рабочих дней с момента вынесения решения, то есть его оглашения в суде первой инстанции, либо вручения апеллянту по его требованию мотивировочной части решения. О том, как определить дату окончания срока апелляционного обжалования, читайте вматериале.

Таким образом, дополнение, изменение апелляционной жалобы возможны в пределах, в течение которых может быть подана сама апелляционная жалоба.Истечение срока для подачи апелляционной жалобы будет влечь невозможность ее дополнения, изменения.

4. Подача отзыва на апелляционную жалобу

Отзыв на апелляционную жалобу может быть подан как в суд первой инстанции, в который фактически была подана жалоба для разрешения вопроса о ее принятии к производству, так и в суд апелляционной инстанции, который в последующем будет рассматривать жалобу (ст. 566 КГС).

Срок направления отзыва на апелляционную жалобув суд первой инстанции ограничен моментом направления дела в суд апелляционной инстанции: дело направляется на рассмотрение суда апелляционной инстанции по истечении срока подачи апелляционной жалобы (по общему правилу по истечении 15 рабочих дней с момента вынесения решения, то есть его оглашения в суде первой инстанции, либо вручения апеллянту по его требованию мотивировочной части решения) (ст. 563 КГС).

Таким образом, отзыв на апелляционную жалобу может быть подан в суд первой инстанции до истечения срока апелляционного обжалования.

Непосредственно в суд апелляционной инстанцииотзыв на апелляционную жалобу может быть поданне позднее 5 рабочих дней до начала рассмотрения дела.

! Несмотря на приведенные положения КГС, суд, как правило, самостоятельно в своем определении указывает срок подачи отзыва на апелляционную жалобу.

Каковы последствия подачи процессуальных документов, совершения процессуальных действий за пределами указанных выше сроков?

Процессуальный документ, поданный по истечении процессуального срока,не рассматривается судом и возвращаетсялицу, которым он был подан,если такое лицо при подаче процессуального документа не подалозаявление о продлении или восстановлении пропущенного срока (ст. 122 КГС).

Как определить, какое заявление следует подавать (о продлении или восстановлении пропущенного срока)?

Если соответствующие сроки установлены КГС(например, как для подачи встречного иска, заявления о дополнении, изменении апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу в случае, если в определении суда не указан иной срок), лицо, пропустившее срок для подачи процессуального документа, должно податьзаявление о восстановлении такого срока. При этом срок для подачи процессуального документа будет восстановлен судомтолько при наличии уважительных причин его пропуска(ст. 119 КГС).

Если же соответствующие сроки установлены судом(например, срок для подачи отзыва на апелляционную жалобу может быть установлен в определении суда), лицо, пропустившее срок для подачи процессуального документа, должно податьзаявление о продлении такого срока. При этом наличие уважительных причин для подачи процессуального документа не учитывается (ст. 120 КГС).

! Полагаем, в случае пропуска срока для подачи отзыва на апелляционную жалобу суды не будут излишне формально подходить к вопросу о восстановлении или продлении пропущенного срока и лицо сможет подать соответствующий документ без совершения каких-либо дополнительных действий.