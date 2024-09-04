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4 September 2024

Изменения В Гражданском Кодексе Республики Беларусь: Что Важно Знать Бизнесу

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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19 ноября 2024 года в силу вступят изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь (д
Belarus Litigation, Mediation & Arbitration
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19 ноября 2024 года в силу вступят изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК).

Юристами практики «Разрешение споров» подготовлен краткий обзор основных новаций в законодательстве, которые необходимо учесть бизнесу в своей дальнейшей деятельности.

Изменения в процедуре реорганизации

Срок уведомления о реорганизации кредиторов и регистрирующий орган

Ст. 56 ГК в новой редакции устанавливает срок для направления кредиторам и в регистрирующий орган уведомления о реорганизации юридического лица. Этот срок составит10 рабочих днейсо дня принятия решения о реорганизации. На основе такого уведомления регистрирующим органом будет внесена соответствующая запись на веб-портале ЕГР.

На практике часто возникали вопросы, связанные с определением момента начала реорганизации, однако в ч.2 ст. 56 ГК в новой редакции законодатель четко определил, что процедура реорганизации юридического лица считается начатой с момента внесения соответствующих сведений в ЕГР.

Также с моментом внесения сведений о реорганизации в ЕГР в новой редакции ГК связано начало течения срока для предъявления кредиторами своих требований. Так, кредиторы вправе направить свои требования письменно в течение 30 дней с даты размещения сведений о реорганизации на веб-портале ЕГР.

Солидарная ответственность в процедуре реорганизации

Еще одно изменение в процедуре реорганизации связано с увеличившимся за последние несколько лет количеством случаев недобросовестной реорганизации. Так, законодатель в новой редакции ст. 56 ГК предусмотрел ряд ситуаций, при наступлении которых реорганизованное юридическое лицо и юридическое лицо, образовавшееся в результате реорганизации, будут нести солидарную ответственность перед кредитором, в частности, если:

1. разделительный баланс не составлялся, не утверждался или не представлен для решения вопроса об определении правопреемников по обязательствам реорганизованного юридического лица;

2. разделительный баланс не позволяет определить правопреемника по обязательству реорганизованного юридического лица;

3. из разделительного баланса и (или) иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемого юридического лица

Кроме того, ст. 56 ГК в новой редакции предоставляет право кредиторам, в случае если реорганизуемым лицом не исполнено досрочно предъявленное требование или в случае, если кредитор не был своевременно уведомлен о реорганизации и из-за этого не смог предъявить свои требования, привлечь к солидарной ответственности:

- реорганизованное юридическое лицо;

- юридическое лицо, созданное в процессе реорганизации;

- собственники имущества (учредители, участники) такого юридического лица и иных лиц, в т.ч. руководители, имеющие право давать обязательные указания, члены коллегиальных органов управления, если они своими действиями/бездействием способствовали наступлению неблагоприятных последствий для кредитора.

Особенности исполнения и обеспечения обязательств

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику

Новеллой ГК является заключение кредиторами одного должника соглашения о порядке удовлетворения их требований по однородным обязательствам (п. 1 ст. 290-1 ГК в новой редакции).

В таком соглашении можно будет установить очередность удовлетворения требований и непропорциональное распределение исполнения между кредиторами.

Важно, что кредиторы после заключения подобного соглашения обязаны не совершать действий, направленных на получение исполнения от должника, в нарушение условий соглашения. В случае если, одним из кредиторов будет получено исполнение от должника в нарушение условий соглашения, то оно подлежит передаче кредитору по другому обязательству в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Следует иметь в виду, что такие соглашения не применяются к отношениям, регулируемым законодательством об исполнительном производстве, а также возникшим в ходе дел о несостоятельности или банкротстве должника (п. 4 ст. 290-1 ГК в новой редакции).

Возмещение имущественных потерь, возникших в случае наступления определенных договором обстоятельств

Суть данной новеллы заключается в том, что стороны вправе договориться об обязанности одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных таким соглашением обстоятельств (п. 1 ст. 309-1 ГК в новой редакции). Это правило действует только при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности.

Ключевое отличие возмещения имущественных потерь от убытков, неустойки и иных мер гражданско-правовой ответственности заключается в том, что возмещение имущественных потерь происходит при наступлении обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства.

В таком соглашении стороны вправе зафиксировать размер потерь или предусмотреть порядок его определения.

При этом, суд не сможет уменьшить размер таких потерь. Исключение - если сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь (п. 2 ст. 309-1 ГК в новой редакции)

Срок исполнения обязательства

В новой редакции ГК исключается понятие «разумный срок» при определении срока исполнения обязательства (п. 2 ст. 295 ГК в новой редакции).

Так, если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, а равно в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение 7 дней с момента предъявления требования кредитором.

Также в новой редакции ГК предусматривается возможность исчисления срока исполнения обязательства с момента наступления какого-либо события (его наступление носит вероятностный характер), а также с момента исполнения обязанностей другой стороной.

Изменение очередности погашения требований и порядок погашения однородных требований

Новая редакция ст. 300 ГК разделяет очередность погашения требований по денежному обязательству на четыре очереди. Как и в действующей редакции ГК, в первую очередь будут погашаться издержки кредитора по получению исполнения

Далее погашению подлежит просроченная задолженность, которая включает в себя основной долг и проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству (займу и т.д.), задолженность за текущий период – в третью очередь. Погашения убытков, процентов, предусмотренных ст. 366 ГК за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, и неустойки (штрафа, пени) в новой редакции ГК выделено в отдельную четвертую очередь.

Также важной новеллой ГК стал закрепленный в ст. 300-1, порядок погашения требований по однородным обязательствам:

- в случае, если исполненного должником недостаточно для погашения в рамках установленной очередности всех однородных обязательств должника перед кредитором, исполненное засчитывается в счет обязательства, указанного должником при исполнении, если иное не установлено законодательными актами;

- в случае, когда должник не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение, преимущество имеет то обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше. При этом законодательством или соглашением сторон может быть установлен иной порядок;

- если сроки исполнения обязательств наступили или наступят одновременно либо когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, преимущество имеет то обязательство, которое возникло раньше;

- если сроки возникновения обязательств наступили одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в погашение всех однородных требований.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Anton Benko
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Elizaveta Tenyuta
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