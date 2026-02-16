ARTICLE
16 February 2026

特朗普金卡"与EB-5投资移民的全面比较（上）

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm
China Immigration
2025年12月10日，白宫的一场宣布和次日社交媒体上的推文，正式将"特朗普金卡"（the Trump Gold Card）这一极具个人色彩的移民政策推向全球舞台。该计划以其创始人命名，凭借"明码标价"的直接方式，瞬间引爆了国际舆论，将美国移民政策推向了风口浪尖。几乎与此同时，已经平稳运行三十余年的EB-5投资移民项目，作为美国移民法中的经典支柱，依然以其国会立法的稳健姿态，为全球资本和家庭提供着一条既定通路。一边是张扬、高效却充满不确定性的行政命令产物，另一边是保守、严谨但历经考验的国会立法成果。这两条并行却迥异的"黄金通道"，不仅反映了美国吸引全球财富路径的分化，更深刻地揭示了其移民政策导向在效率、公平与稳定性之间的艰难博弈。本文将从法律根基、资金本质、移民路径与申请人适配性等核心维度，对两者进行系统性剖析，试图在喧嚣与争议中，厘清其背后的逻辑与未来。

一、法律根基：行政命令的"闪电"与国会立法的"磐石"

"特朗普金卡"计划的法律出生证明，是一纸总统行政命令——2025年9月19日签署的第14351号行政命令。这份文件指责"上届政府的灾难性移民政策"，并宣称旨在通过吸纳全球富人资金来缓解联邦财政压力。行政命令作为美国总统行使行政权力的一种方式，其优势在于绕开冗长的国会辩论，迅速将政策理念转化为实际行动。然而，这柄"快刀"的锋利背面，是隐藏的制度脆弱性。

行政命令的效力几乎完全系于总统个人权威之上。它诞生于现任政府的意志，也可能随政府的更迭而迅速消亡。国会可以通过立法推翻它，法院可以因程序或违宪理由中止它，下一任总统只需签署一份新的命令即可将其撤销。这种朝令夕改的潜在风险，使得金卡计划的长期稳定性被打上巨大的问号。金卡计划自2025年2月风声初起到正式推出，申请费用从传闻的500万美元骤降至100万美元，这种定价策略的巨大浮动本身，也折射出其政策框架可能存在的随意性与不成熟。 对于寻求永久绿卡、进行人生重大规划的申请人而言，将未来寄托于一项可能因政治风向变动而瞬间消失的政策之上，无疑是场高风险赌注。

相比之下，EB-5投资移民项目则扎根于更为深厚和稳固的法律土壤之中。它诞生于1990年的《移民与国籍法》（Immigration and Nationality Act）第203(b)(5)条，是美国国会立法程序的产物。国会立法意味着政策的产生经过了参众两院的审议、辩论、妥协和投票，凝聚了更广泛的民意，并最终由总统签署成为法律。修改这样一部法律，需要启动复杂而漫长的立法程序，这构成了EB-5项目超强稳定性的护城河。 三十多年来，美国经历了数次政党轮替、多位风格迥异的总统，但EB-5的制度框架始终屹立不倒。其间虽历经调整，例如2022年《EB-5改革与诚信法案》将目标就业区（TEA）的最低投资额从50万美元提升至80万美元，并收紧了TEA的划定标准以打击滥用，但这些变革本身也是通过立法程序完成，体现了制度的自我修正能力，而并非被粗暴地全盘否定。

EB-5的核心目标自设立之初便是经济赋能与创造就业。它要求投资者的资金必须作为风险资本注入美国境内的具体商业企业，参与实际的商业运营，并硬性规定每笔投资必须创造至少10个全职就业岗位（通常要求在2年内完成）。EB-5的资金流向是具体而微观的：它可能用于建设一座酒店、开发一个工业园区、扩建一家工厂。其成功与否的衡量标准，不仅是投资者能否获得绿卡，更是项目本身能否在市场上存活并真正带动地方经济发展。国会立法为其设定的这一使命，使其超越了单纯的财政工具，而成为一项产业与就业政策。

因此，在法律基础的维度上，金卡与EB-5呈现出"闪电"与"磐石"的鲜明对比。一个追求短平快的财政效果和政治声势；另一个则致力于长期、深入的经济刺激。这种对比，不仅仅是两种移民路径的差异，更是色彩浓厚的政策工具与法治框架下的制度设计之间的深层较量。

二、资金本质："沉没成本"与"风险资本"的天壤之别

抛开法律外衣，深入到资金层面，特朗普金卡与EB-5投资移民有着本质区别：前者要求的是"不可撤销的赠款"，而后者要求的是"承担风险的投资"。这划定了两种截然不同的资金属性、所有权关系与回报逻辑。

根据特朗普金卡的官方细则，申请人支付的百万美元（企业申请为两百万美元）被明确定义为"不受限制的赠款"。这意味着，资金一旦支付，其所有权便永久、不可逆转地归属于美国政府。申请人彻底放弃了这笔巨款的一切权利，且捐赠者对这笔钱如何使用无权过问，更不享有任何利润分成、利息或本金返还的资格。这是一笔纯粹的"沉没成本"。

值得注意的是，其个人100万美元的最终定价相较于2025年2月传闻中的500万美元天价已大幅下调80%。这一调整被广泛解读为旨在提升其全球竞争力，试图在"黄金签证"市场上分一杯羹。例如，新西兰的类似投资移民项目要求约300万美元，而一些欧洲国家的"黄金签证"门槛则在25万至100万欧元不等。将价格锚定在100万美元，显示了其试图在全球高端移民市场中寻找一个具有吸引力的平衡点。然而，无论定价如何调整，其赠款的本质未变——它不参与价值创造，只是资格的购买凭证。

EB-5对资金的要求则完全相反，其核心原则是资本必须处于风险之中。这意味着投资者的资金注入的是具体的商业项目，投资者在法律上仍然是其资本的所有者，且资金必须用于真实的商业目的，如购买设备、雇佣员工、开发物业等，参与市场循环和价值创造过程。投资者需要承担项目可能面临的一切商业风险，包括市场波动、经营不善、乃至项目彻底失败、血本无归。然而，如果项目成功运营，在满足就业创造要求、投资者获得永久绿卡后，本金有机会通过项目盈利、再融资或资产出售等方式返还，甚至可能获得投资利润。当然，实践中为了满足风险要求，项目方通常会设计为在绿卡条件解除（I-829阶段）前不承诺返还本金。

这种风险投资的属性，使得EB-5的80万美元（TEA地区）或105万美元（非TEA地区）门槛，与金卡的100万美元有着本质区别。 EB-5的80万美元是"可能回收的投资本金" ，而金卡的100万美元是"确定消耗的申请成本"。从单纯的财务支出角度看，金卡的净成本可能更高。但另一方面，EB-5投资者需要面对复杂得多的风险图谱：项目风险、欺诈风险、政策风险以及时间风险。过去十余年间，EB-5领域确实发生过数起重大的项目欺诈或失败案例，导致投资者财卡两空，这凸显了其风险资本属性的现实分量。

结语

综上所述，在法律基础与资金本质这两个根本性维度上，"特朗普金卡"与传统的EB-5投资移民项目已呈现出泾渭分明的面貌。一个试图以总统行政权威为背书，通过降低全球富豪的插队成本来快速补充国库；另一个则依托于国会立法的长期信用，构建了一个引导外资深入实体经济、创造就业的复杂生态系统。前者是效率优先、结果导向的"交易"，后者是规则优先、过程导向的"项目"。对于潜在的申请人而言，这首先是一场对美国移民政策稳定性的信任投票，其次才是根据自身风险偏好与财务规划所做的路径选择。在接下来的部分，我们将继续深入两者在移民路径、审批流程、申请人适配性以及最新政策动态等方面的对比，并最终探讨这场新旧制度的碰撞，如何映射与塑造着美国移民政策的未来图景。

参考链接

https://trumpcard.gov/

https://www.uscis.gov/

https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/24/2025-18602/the-gold-card

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

