浙江省、海外知的財産リスクの警戒・紛争対応に関するガイドラインを策定

浙江省知識産権局はこのほど、「浙江省海外知的財産リスク警戒ガイドライン（試行）」および「浙江省海外知的財産紛争対応支援業務規範ガイドライン」を発表した。海外知的財産のりスク管理および緊急対応体制を強化し、紛争対応支援の手続きと運用を標準化することで、企業のグローバル展開（海外進出）を全プロセスにわたって支援する。
リスク警戒ガイドラインは、重点産業、重点市場、重点主体を対象に、法令・政策、海外紛争、標準必須特許（SEP）、海外での出願・権利化などのリスクをモニタリングする。省・市・県の3段階で情報を収集し、重大・やや重大・一般の3段階に分類した上で、赤・橙・黄の警戒レベルに応じて対応を行う。
紛争対応支援ガイドラインは、省内の国家級知的財産保護センター、国家級知的財産迅速権利保護センター、および海外知的財産紛争対応支援の地方プラットフォームに適用される。申請に基づき、法律相談、紛争対応、出願・権利化戦略などのサポートを提供し、受理、審査、支援、意見書発行などの手続きを明確に規定している。
出所：国家知識産権局公式サイト
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