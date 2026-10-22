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浙江省、海外知的財産リスクの警戒・紛争対応に関するガイドラインを策定

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浙江省知識産権局はこのほど、「浙江省海外知的財産リスク警戒ガイドライン（試行）」および「浙江省海外知的財産紛争対応支援業務規範ガイドライン」を発表した。海外知的財産のりスク管理および緊急対応体制を強化し、紛争対応支援の手続きと運用を標準化することで、企業の