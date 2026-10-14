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14 October 2026

上海市、侵害・模倣品147トンを集中廃棄　多部門連携による保護進む

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上海市市場監督管理局が2026年に実施した大規模な侵害・模倣品廃棄活動により、147トンもの没収品が処分されました。2025年の知的財産権保護にお{
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　上海市市場監督管理局はこのほど、上海市品質業務指導グループ弁公室、上海市宝山区と共同で「2026年上海市侵害・模倣品集中廃棄活動」を実施した。衣料・靴・帽子、電動自転車、子ども用品・玩具、食品、家電、化粧品などを含む没収品147トン、総額752万元超を廃棄した。

　

　上海市では2025年、市・区の市場監督管理部門と上海市浦東新区知識産権局が商標・特許関連の違法事件987件を立件し、1100件を処理、過料・没収金は1128万9900元に上った。司法機関への移送は48件だった。上海税関は侵害品4900ロット、840万点余りを差し止め、公安機関は知財刑事事件550件余りを摘発し、容疑者2100人を検挙した。検察機関は174件274人の逮捕を承認し、659件1335人を起訴した。裁判所は知財事件4万6558件を受理し、4万7240件を結審した。

　上海市市場監督管理局は今後、全過程をカバーする法執行体制を整備し、部門・地域をまたぐ横断的な連携保護を強化するとともに、権利者と消費者の正当な権益を平等に保護し、知財行政執行によって都市のイノベーションと良好なビジネス環境の整備を支えるとしている。

出所：中国保護知識産権網 

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