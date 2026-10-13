해관총서: 상반기 지식재산권 해관 보호 등록 1만 5천 건 심사 통과

해관총서는 8월 11일 《중국 해관 2026년 상반기 지식재산권 보호 상황》을 발표했다. 2026년 상반기 전국 해관은 침해 의심 화물 1만 3천 배치, 3,609만 점을 압류·단속했으며, 해관총서는 지식재산권 해관 보호 등록 1만 5천 건을 심사·통과시켰고, 지식재산권 해관 보호 총담보 165건을 처리했다.

알려진 바에 따르면, 해관총서는 스마트 해관 건설과 ‘지관강국(智關强國)’ 행동을 전면적으로 추진하고, 지식재산권 보호 특별 행동 ‘룽텅 2026’을 심도 있게 전개하여 침해 중점 분야에 대한 특별 관리를 실시하며, 정밀한 정책 시행, 과학기술 역량 부여, 협력적 거버넌스를 통해 감독 효율성과 서비스 수준을 더욱 제고하고 있다.

(출처:해관총서)