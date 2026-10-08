베이징, 《트렌디 토이 산업 지식재산권 보호 지침》 발표

베이징시 지식재산권국이 2026 중국국제서비스무역교역회에서 트렌디 토이 산업을 위한 포괄적인 지식재산권 보호 지침을 발표했다. 이 지침은 IP 창작부터

9월 9일, 2026 중국국제서비스무역교역회 기업 지식재산권 해외진출 특별 행사에서 베이징시 지식재산권국, 시 상무국, 차오양구 인민정부가 공동으로 《트렌디 토이 산업 지식재산권 보호 지침》(이하 《지침》)을 발표했다.

《지침》은 트렌디 토이 IP의 창작 인큐베이팅부터 상업적 수익화까지의 전 생애주기를 포괄하며, 7대 업무 단계에 초점을 맞추고, 업계에서 빈번히 제기되는 핫이슈 20개에 대해 맞춤형 해답을 제시하며, “기초지식+실무지침+전형적 사례+도구 부록”의 완전한 체계를 구축하여 트렌디 토이 업계의 지식재산권 규정 준수 발전에 전방위적 지도를 제공한다.

이번 《지침》 발표는 베이징이 트렌디 토이 산업 발전 우위를 기반으로 시장 주체의 역량을 강화하고 문화창의산업 경영환경을 최적화하는 중요한 실무적 조치이며, 지식재산권 서비스로 서비스무역의 고수준 개방을 지원하고 중국 문화창의의 국제시장 진출을 추진하는 중요한 탐색이다. 전문화된 업계 지식재산권 보호 규범을 수립함으로써 업계 지식재산권 리스크를 효과적으로 예방·해소하고, 자국 오리지널 트렌디 토이 IP의 품질 제고와 업그레이드를 지원하며, 전국 트렌디 토이 업계의 지식재산권 규정 준수 발전에 “베이징 샘플”을 제공할 것이다.

(출처:베이징지식재산권국)

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