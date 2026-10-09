北京发布《知识产权公共服务规范》地方标准

近日，由北京市知识产权局牵头编制的北京市地方标准《知识产权公共服务规范》（DB11/T 2052—2025）（以下简称《规范》）已经北京市市场监督管理局批准发布，将于2026年4月1日起正式实施。

作为落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》的关键举措，该标准直面北京知识产权公共服务的现实痛点——不同层级、类型机构服务内容不一、流程边界模糊，跨区域办理体验不一致等问题。通过统一服务规范，推动公共服务从“各自为战”向“标准化协同”转变，既响应了国家“推进知识产权公共服务标准化、规范化、便利化”的要求，也为全国地方知识产权公共服务标准制定提供了“北京样本”，助力健全知识产权综合管理体制。

《知识产权公共服务规范》中，基础服务条款为服务对象提供普惠保障：明确公共服务机构需提供知识产权政策宣贯服务、知识产权业务办理咨询服务、知识产权信息查询检索服务、知识产权基础知识培训服务等16项公共服务，解决中小微企业、初创团队等创新主体及社会公众“有疑问无处问”的困境，降低创新主体日常知识产权问题处理成本。特色服务条款旨在解决服务对象差异化痛点：公共服务机构宜根据其自身性质、资源优势、服务能力和服务对象需求，提供特色服务，包括但不限于：重点产业特色服务、区域重点企业精准服务、数字经济领域服务及其他新领域新业态服务，为北京市创新主体提供覆盖知识产权全领域、全链条的公益性服务，全面提升知识产权意识和能力，持续优化首都营商环境，让创新成果更好惠及大众。

下一步，北京市知识产权局将认真做好公共服务地方标准宣贯与实施工作，强化各类公共服务资源统筹协同，树牢“强内涵、提效能”发展导向，形成各级各类公共服务机构职责清晰、优势互补、协同发力的工作格局。（来源：国家知识产权局官网）

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