ARTICLE
9 October 2026

北京发布《知识产权公共服务规范》地方标准

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
近日，由北京市知识产权局牵头编制的北京市地方标准《知识产权公共服务规范》...
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections

近日，由北京市知识产权局牵头编制的北京市地方标准《知识产权公共服务规范》（DB11/T 2052—2025）（以下简称《规范》）已经北京市市场监督管理局批准发布，将于2026年4月1日起正式实施。

作为落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》的关键举措，该标准直面北京知识产权公共服务的现实痛点——不同层级、类型机构服务内容不一、流程边界模糊，跨区域办理体验不一致等问题。通过统一服务规范，推动公共服务从“各自为战”向“标准化协同”转变，既响应了国家“推进知识产权公共服务标准化、规范化、便利化”的要求，也为全国地方知识产权公共服务标准制定提供了“北京样本”，助力健全知识产权综合管理体制。

《知识产权公共服务规范》中，基础服务条款为服务对象提供普惠保障：明确公共服务机构需提供知识产权政策宣贯服务、知识产权业务办理咨询服务、知识产权信息查询检索服务、知识产权基础知识培训服务等16项公共服务，解决中小微企业、初创团队等创新主体及社会公众“有疑问无处问”的困境，降低创新主体日常知识产权问题处理成本。特色服务条款旨在解决服务对象差异化痛点：公共服务机构宜根据其自身性质、资源优势、服务能力和服务对象需求，提供特色服务，包括但不限于：重点产业特色服务、区域重点企业精准服务、数字经济领域服务及其他新领域新业态服务，为北京市创新主体提供覆盖知识产权全领域、全链条的公益性服务，全面提升知识产权意识和能力，持续优化首都营商环境，让创新成果更好惠及大众。

下一步，北京市知识产权局将认真做好公共服务地方标准宣贯与实施工作，强化各类公共服务资源统筹协同，树牢“强内涵、提效能”发展导向，形成各级各类公共服务机构职责清晰、优势互补、协同发力的工作格局。（来源：国家知识产权局官网）

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More