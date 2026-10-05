광시, 중소기업 지식재산권 공공서비스 특별행동 배치·전개

광시(廣西)는 최근 중소기업 지식재산권 공공서비스 특별행동을 배치·전개하여, 지식재산권 공공서비스로 기업을 돕고 이익을 주며 중소기업의 지식재산권 창출·활용·보호 능력을 향상시키고자 한다.

광시(廣西)는 최근 중소기업 지식재산권 공공서비스 특별행동을 배치·전개하여, 지식재산권 공공서비스로 기업을 돕고 이익을 주며 중소기업의 지식재산권 창출·활용·보호 능력을 향상시키고자 한다.

이번 실시방안은 기업이 직접 서비스를 찾아가는 방식에서 벗어나, 기업 수요와 공공서비스 자원을 연결하는 공급·수요 연계체계를 구축하는 데 중점을 둔다.광시 공업정보화 담당 부문은 우수 제조업 중소기업의 지식재산 수요목록을 작성하고, 지식재산 관리부문은 공공서비스 기관의 서비스 자원목록을 구축한다. 이후 기업이 제기한 문제에 대해 공공서비스기관이 대응하는 방식으로 지식재산과 관련한 중소기업의 어려움을 해결할 계획이다.

광시는 전통산업의 고도화, 신흥산업 육성 및 미래산업 발전을 중심으로 특허 산업화 시범기업 육성풀에 포함된 기업, 전정특신 중소기업 등 중점기업의 실제 수요를 파악할 계획이다.또한 기업별 수요에 따라 특허정보 활용, 권리보호, 브랜드 구축, 기술사업화 등 차별화된 지식재산 서비스를 제공할 예정이다.

광시는 인공지능, 핵심 금속, 특색농업 등 중점 산업을 대상으로 특허 내비게이션,특허정보 검색·분석, 해외 특허침해 예비경고 및 권리보호 상담을 제공할 계획이다.핵심기술 개발 분야에서는 지식재산 공공서비스기관을 활용해 일대일 서비스를 제공하고, 산업단지·중소기업 특색산업 클러스터 등을 중심으로 현장형 지식재산 서비스를 확대할 예정이다.

(출처:지식재산권보)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.