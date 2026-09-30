国家知識産権局が「商標審査審理ガイドライン（意見募集案）」について意見を公募

2026年9月28日、国家知識産権局は「『商標審査審理ガイドライン（意見募集案）』に関する意見の公募についての通知」を発表した。この意見募集案は、2026年に改正された「中華人民共和国商標法」の施行に合わせ、国内の実情を踏まえ、審査実務における顕著な問題に焦点を当て、新商標法に直接関連する内容について先行して詳細化を図り、商標審査の質と効率を持続的に向上させることを目的としている。社会各界からの意見提出の締め切りは2026年11月12日である。本稿では、公開通知および商標法改正の一般的な傾向に基づき、ガイドラインで具体化が予定されている主な方向性について、予備的な解説を行う。

【要点まとめ】

悪意登録の審査基準のさらなる具体化

改正「商標法」は、悪意登録の規制強化の観点から、関連規定をさらに整備した。そのうち、「使用を目的としない」という規制枠組みは、2019年の第4次改正『商標法』第4条に初めて規定され、2026年の改正後に第19条へと移管され、「使用を目的とせず、かつ通常の生産・経営上の必要を明らかに超える」という審査基準へとさらに具体化されたほか、「欺瞞その他の不正な手段を用いて商標登録を申請してはならない」という規定が新たに追加された。同時に、新法第54条には、悪意のある出願行為に対する警告および10万元以下の罰金という行政処分が新設された。『商標審査審理ガイドライン』では、上記の基準に基づく審査・判定方法を重点的に具体化することが予想される。同ガイドラインは、審査実務を踏まえ、悪意による買い占めや他人の著名な標識の抜け駆け登録といった典型的な事案の認定要件をさらに明確化し、審査官に対してより実践的な裁量指針を提供することが期待される。この具体化の方向性は、「悪意のある商標」や悪意のある買い占め行為を根源から抑制し、公正な競争による市場秩序を維持するのに役立つ。

商標使用の認定基準の拡大と明確化

改正「商標法」は、商標使用の場面を、ECプラットフォーム、ソーシャルメディア、アプリのインターフェースなどのインターネット上の仮想空間へと明確に拡大した。この上位法の改正を受け、ガイドラインでは、インターネット環境下における商標使用の証拠形式、認定基準、および立証要件について詳細な規定が設けられる見込みである。デジタルビジネスモデルの普及に伴い、オンライン使用証拠の審査は実務上の難点となっている。ガイドラインの具体化により、電子データ、プラットフォーム上の取引記録、オンライン宣伝資料などの新たな証拠の採用ルールが明確化され、出願人が使用証拠をより正確に準備できるよう支援すると同時に、審査・審理に統一的な基準を提供し、新たなビジネス形態の発展ニーズに対応することが期待される。

動的標章など、新たな登録可能対象に関する審査基準

改正「商標法」では、商標登録条件を集中的に規定する専章が新設され、動的標章およびそれに関連する要素との組み合わせが登録可能対象の範囲に明確に組み込まれた。ガイドラインでは、動的標章の図案提出要件、顕著性の判断基準、機能的特徴と非機能的特徴の区別といった核心的な問題について、詳細な規定が設けられるものと予想される。動的標章は時間的次元と視覚的な変化という特徴を持つため、その審査基準は従来の静的商標とは著しい相違がある。ガイドラインの公布により、この分野における審査上の空白が埋められ、新技術・新業態の企業のブランド保護に対して明確な制度的見通しが提供されると同時に、商品の性質や技術的効果のみによって決定される動的効果の不適切な独占が防止されることが期待される。

審査手続きの最適化と著名商標保護の強化

改正「商標法」では、商標異議申立期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮され、審査中止条項が統合・統一され、その適用範囲が異議審査、拒絶決定に対する再審査など、すべての権利確定手続きに拡大された。同時に、著名商標の保護および海外における著名性の確認メカニズムも整備された。ガイドラインでは、上記の手続き上の改正を踏まえ、異議申立期間の短縮に伴う案件の処理連携メカニズムや、審査中止の裁量判断要素を詳細に規定し、審査効率の向上を図ると見込まれる。著名商標の保護に関しては、ガイドラインにより、商標の著名性の「確認」が適用される状況、証拠基準、および海外案件における確認手続きがさらに明確化されることが期待される。これにより、中国で事業を展開する海外の権利者に、より明確な権利主張の道筋が提供されると同時に、著名商標の「認定」を過度に追求する現象が抑制されることになる。

【実務上の提言】

上記内容を踏まえ、権利者は、ガイドラインの最終版の公表を注視し、商標戦略および権利保護戦略を適時に調整すべきである。まず、インターネット上の使用証拠の日常的な保存と管理を強化し、オンラインプロモーションやEC取引などの段階における証拠の連鎖が完全かつ追跡可能であることを確保し、より厳格になる可能性のあるインターネット使用の認定基準に対応することを推奨する。次に、動的標章などの新型商標を出願する前に、その顕著性および非機能性を十分に評価し、必要に応じて使用証拠や市場認知に関する資料を事前に準備し、登録成功率を高めるべきである。さらに、悪意のある抜け駆け登録行為に対しては、新法で強化された悪意登録規制条項や行政処分メカニズムを積極的に活用し、異議申立てや無効宣告などの手続きにおいて主体的に主張することで、権利保護の効率を高めることが重要である。最後に、自社の商標ポートフォリオを定期的に整理し、使用しなくなった商標については速やかに権利を放棄するか、あるいは更新を行わずに失効させることが望ましい。これにより、遊休商標によって不必要な法的リスクが生じたり、他者による異議申立てや無効宣告の標的となったりすることを回避できる。

【免責事項】

本記事の分析は、国家知識産権局が公表した通知および商標法改正の一般的な傾向に基づいています。ガイドラインの意見募集案の具体的な内容については、正式な本文が公表された後にさらに解釈が必要であり、具体的な条項については最終的に公表されるガイドラインの本文を基準とします。

出典：https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/9/28/art_75_208336.html