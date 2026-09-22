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22 September 2026

산해동심 30년, 민녕(閩寧) 손잡고 새 장을 쓰다 (지식재산권보)

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최근,중국 지식산권보는 푸젠성과 닝샤후이족자치구가 ‘민녕(閩寧) 협력’ 30년을 계기로 지리적표지 산업 육성, 지식재산 보호 협력 및 서비스업 지원을 연계하고 있다고 보도한다.
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최근,중국 지식산권보는 푸젠성과 닝샤후이족자치구가 ‘민녕(閩寧) 협력’ 30년을 계기로 지리적표지 산업 육성, 지식재산 보호 협력 및 서비스업 지원을 연계하고 있다고 보도한다.

푸젠성은 지리적표지 산업 기반과 운영 경험을 바탕으로 닝샤의 지리적표지 산업 고도화를 지원하고 있음╺ 푸젠성은 지리적표지 상표 674건을 보유하고 있으며, 지리적표지 산업 종합 생산액은 4,300억 위안(한화 약 88조 6,101억 원)을 초과함╺ 양 지역은 포도주, 우유, 육우, 탄양등 닝샤의 특색산업을 중심으로 지리적표지 자원 육성과 브랜드화를 추진 중이다.

푸젠·닝샤 협력을 통해 닝샤 지역 지리적표지 브랜드의 시장 가치와 인지도가 높아지고 있음╺ ‘2025 중국 브랜드 가치 평가정보’에서 허란산둥루 포도주의 브랜드 가치는 340억 1,900만 위안(한화 약 7조 113억 원)으로 지역브랜드 지리적표지 부문 8위를 기록함╺ 옌츠탄양의 브랜드 가치는 135억 3,700만 위안(한화 약 2조 7,899억 원)으로 지역브랜드 지리적표지 부문 25위이자 축산류 1위를 기록한다.

양 지역은 “푸젠 시장+닝샤 제품” 협력모델을 통해 닝샤 지리적표지 제품의 판로 확대를 추진하고 있음╺ 푸젠성 내 58개 성·시·현 지리적표지 전시관과 지리적표지 거점에는 닝샤 지리적표지 제품 전시·판매구역이 설치되어있으며, 2021년 이후 푸젠성은 닝샤 지리적표지 및 특색 농산물 270억 위안(한화 약 5조 5,655억 원) 이상을 구매하거나 판매 지원한다.

(출처:지식재산권보)

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