商标变更操作指南：文件清单与注意事项

商标作为企业的重要无形资产，其信息的及时变更对维护商标权益至关重要。企业在发展过程中常因更名或搬迁而需要变更商标信息，若未及时办

Article Insights

AFD China are most popular: within Technology, Accounting and Audit and Law Department Performance topic(s)

in China

商标作为一项无形资产，可以进行确权、转让、质押融资等操作，对企业品牌形象的树立、市场竞争力的提升以及业务的发展等具有重要的经济效益。因此，对商标的妥善管理和及时维护，不仅是保障品牌效益的基础，更是确保商标持续发挥价值的关键。

而企业往往由于发展的需要，公司更名和地址搬迁等情形常有发生。如果不及时相应地变更商标信息，就可能会导致商标权益的减损甚至是丧失。

根据《商标法》的规定，注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

商标的变更主要包括商标权利人名义和地址的变更、商标代理人的变更、文件接收人的变更等等。如商标发生需要变更的事项，则需要向商标局正式递交变更申请。本文将从商标变更申请所需文件及注意事项进行详细介绍。

一、商标变更申请所需文件

除了递交商标变更申请书外，根据办理的具体变更事项不同，还需要提交相应的文件。

（一） 申请变更商标申请人/注册人名义

1. 申请人的身份证明文件复印件（如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等）；

2. 登记机关出具的变更证明。变更证明可以是登记机关官方网站下载打印的相关档案。注册人是企业的，应当出具相关登记部门的变更证明；注册人是事业单位的，应当出具事业单位登记部门的变更证明；注册人是自然人的，应当出具户籍所在地派出所出具的变更证明。变更证明显示的变更前名义和变更后名义应当分别与申请书上变更前名义和申请人名称相符。外国企业或外国人仅需变更中文译名的，应提供改外国企业或外国人申请变更中文译名的声明。

3. 申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交《代理委托书》。

（二）申请变更商标申请人/注册人地址、联系地址

1. 申请人的身份证明文件复印件（如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等）；

2. 申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交《代理委托书》。

（三）申请变更集体商标/证明商标使用管理规则

1. 申请人的身份证明文件复印件（如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等）；

2. 变更后的集体商标/证明商标使用管理规则。如果涉及地理标志区域范围变化的，需提交界定地理标志产品地域范围的历史资料或地理标志所在地县级以上人民政府或行业主管部门出具的地域范围变更证明文件。

3. 申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交《代理委托书》。

（四）申请变更集体商标集体成员名单

1. 申请人的身份证明文件（如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等）复印件；

2. 变更后的集体商标集体成员名单。

3.申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交《代理委托书》。

（五）注册申请中的商标申请变更代理机构

1. 申请人的身份证明文件（如企业的营业执照副本、自然人的身份证/护照等）复印件；

2. 申请人与变更后商标代理机构签订的《代理委托书》。

（六）中国港澳台地区个人和企业、外国人/外国企业申请变更国内文件接收人

1. 申请人的身份证明文件（如企业的营业执照、自然人的身份证/护照等）复印件。

2. 委托商标代理机构办理申请的，须提交商标代理委托书。

二、商标变更申请注意事项

在商标变更申请过程中，还应当注意如下事项。

1.一并变更原则

变更商标注册人名义或地址的，商标注册人应将其全部注册商标一并变更。对于需要一并变更的注册商标，申请人不再使用的，可办理注销。

2.申请信息和文件需符合要求

如果变更申请需要补正/改正的，国家知识产权局将发出补正/改正通知书，通知申请人限期补正/改正。申请人未在规定期限内按要求补正的，视为放弃或不予核准该变更申请。

3.变更申请审查决定

变更申请核准后，国家知识产权局将发给申请人变更证明或者核准通知书；变更申请被视为放弃或不予核准的，国家知识产权局将发出《视为放弃通知书》或《不予核准通知书》。

共有商标的变更申请核准后，变更证明仅发给代表人。

4. 一份申请办理多件商标变更

提交纸件申请的申请人在同时办理名下多件商标的变更申请时，只需提供一份变更证明文件、身份证明文件、委托书。申请人在办理时应在变更申请书注明上述申请文件所在的具体申请件，委托书载明的委托权限应包含申请人本次办理变更申请的全部商标。

5. 变更商标代理人和文件接收人

变更商标代理人指申请人提交注册商标申请后，在该商标申请核准注册前，针对其注册申请的代理机构申请变更。

中国港澳台地区、外国注册人指定中国大陆地区文件接收人接收后续商标法律文书（如连续三年停止使用撤销案件、撤销成为通用名称注册商标案件、无效宣告案件），应办理有关变更文件接收人申请。

变更连续三年不使用撤销、异议、不予注册复审、驳回注册复审、无效宣告等案件中的代理人的，须直接向该案件审理部门直接提交变更代理人申请。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.