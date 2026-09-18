2026年知財サービス業発展国際大会が北京で開催、北京市が知財金融支援の新政策を発表

9月10日、「2026年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」のコンパニオンイベントの一つである「2026年知財サービス業発展国際大会」が、北京の首鋼園（Shougang Park）で開催された。本大会は「知恵でイノベーションを保護し、グローバルを共に築く——産業の質の高い発展を賦活する知財」をテーマに、中国国際投資促進会と首都知識产权服務業協会が共同で主催した。欧州連合（EU）、ASEAN、日韓、アフリカなど20余りの国・地域の在中国使節団、商協会、大学、企業の代表らが参加し、オフラインおよびオンラインを合わせて約2,000人が出席した。

大会の見どころは多岐にわたった。国家知識产权局（CNIPA）条法司の代表は、新しく改正された「商標法」の核心条項について解説を行い、以下の3つの主要なハイライトを挙げた。第1に、デジタル経済の発展に適応し、動的マークを商標登録出願の対象として新たに追加し、インターネット上の商標使用行為を規制対象に明確に組み入れたこと。第2に、悪質な商標登録出願を厳しく取り締まり、使用目的がなく通常の生産経営の必要性を明らかに超えた商標出願に対しては登録を認めないこととし、悪影響を及ぼした場合は罰金を科すことができるとしたこと。第3に、著名商標に関する制度を整備し、登録の有無によって著名商標の異業種（クロスセクター）保護の可否を区別することをやめると同時に、中国企業の海外における合法的権益の保護を強化することである。

北京市知識产权局は大会において、「北京市知識产权金融扶持資金実施辦法（北京市知財金融支援資金実施弁法）」を発表し、「質権融資＋保険保障＋証券化」を一体化した知財金融支援システムの構築を打ち出した。これは、知財質権融資、知財保険、知財証券化の3種類の支援措置を網羅しており、北京市における知財金融エコシステムの構築が統合化・体系化の新たな段階に入ったことを示している。2025年末の時点で、北京の知財サービス機関は1万家を超え、現場で執業する特許代理人は1万4,000人に達している。また、2025年に北京の機関が代理して権利化された戦略的新興産業の発明特許件数は26万5,000件に上り、全国全体の4割以上を占めた。

大会ではさらに、グローバル知財人材の育成、知財による文化表現の賦活とグローバル発信などをテーマにしたラウンドテーブルディスカッションも開催され、芸術デザインや文化クリエイティブなどのトピックが初めて知財サービス業の議論の範疇に組み込まれ、業界の境界と視野が広げられた。主催者側の紹介によると、本大会は創立初期の手探り段階から徐々に世界の知恵を結集し、我が国の知財サービス業界において国際的な影響力を持つ交流プラットフォームへと発展しており、今後は成果の実用化を継続的に推進し、常態化した国際知財サービス協力メカニズムを構築していく方針である。

出所：中国経済網