2026년 상반기 고가치 특허·신흥기술 분야 지식재산 성과

최근,중국 지식재산 전문지 중국 지식산권보는 2026년 상반기 중국 지식재산 업무가 고가치 발명특허 증가, 서비스류 상표 비중 확대, 신흥기술 분야 특허 확보 및 국제경쟁력 강화 측면에서 성과를 보였다고 보도하였다.

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최근,중국 지식재산 전문지 중국 지식산권보는 2026년 상반기 중국 지식재산 업무가 고가치 발명특허 증가, 서비스류 상표 비중 확대, 신흥기술 분야 특허 확보 및 국제경쟁력 강화 측면에서 성과를 보였다고 보도하였다.

구체적인 내용은 다음과 같다.

1.2026년 6월 말 기준 중국의 고가치 발명특허 보유량은 236만 건, 인구 1만 명당 고가치 발명특허 보유량은 16.8건으로 집계되어, 지식재산 창출 품질이 안정적으로 향상된 것으로 정리됨╺ 서비스류 상표는 유효 등록상표 총량의 31%를 차지하였으며, 서비스표장 통계는 ‘15·5’ 개시연도 상반기 지식재산 업무의 주요 특징으로 제시된다

2. 중국의 경영주체 4개당 1개꼴로 유효 등록상표를 보유하고 있으며, 지리적표시 전용표지를 사용하는 경영주체는 5.5만 개에 달해 기업의 지식재산 보유 기반이 확대됨╺ 특허·상표·저작권·지리적표시·영업비밀 등 전 유형의 지식재산 제도를 연계하여 창출·보호·활용 전 과정을 강화하고,중국 서비스의 품질과 경쟁력을 높일 필요가 있다고 설명한다

3. 인공지능, 인터넷, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터 등 차세대 정보기술 분야의 유효 발명특허는 전체 유효 발명특허의 16.5%를 차지해 중점분야의 특허 확보가 강화됨╺ 핵심 분야의 고가치 특허 확보가 지속적으로 강화되면서 특허 확보가 전통 분야의 양적 확보에서 신흥 분야의 질적 향상으로 전환되고 있다고 설명한다

4.국내 특허 확보 강화와 해외 특허 포트폴리오 구축 강화는 지식재산 국제경쟁력 제고와 연결되며, 특허배치 우위를 국제경쟁의 기술우위로 전환하는 내용으로 제시된다

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