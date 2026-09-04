広東省中山市、偽ブランド化粧品事件を摘発　3000万元超の事件規模

広東省中山市公安局の神湾分局はこのほど、事件規模が3000万元を超える登録商標冒用事件を摘発した。捜査当局は偽造化粧品の製造・販売に関する情報を得て捜査班を設置し、関係先を一斉摘発した。

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広東省中山市公安局の神湾分局はこのほど、事件規模が3000万元を超える登録商標冒用事件を摘発した。捜査当局は偽造化粧品の製造・販売に関する情報を得て捜査班を設置し、関係先を一斉摘発した。

警察当局は捜査の過程で、管轄地域内で偽造化粧品を製造・販売しているとの情報を把握し、専従捜査班を設置して捜査を開始した。犯罪グループの実態を把握した上で、近日中に一斉摘発を実施し、製造拠点と保管場所を摘発するとともに、容疑者7人を逮捕した。現場では偽造化粧品の完成品6万本余りを押収した。

容疑者の供述によると、原材料はすべて第三者から現地に配送され、犯罪グループが充填や包装などの工程を行っていた。加工後はトラックでまとめて港まで運んでいたという。

現在、容疑者の景容疑者と武容疑者は、登録商標冒用の疑いで法に基づき刑事拘留されており、捜査が続いている。

出所：中国知識産権資訊網

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