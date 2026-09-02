광시좡족자치구 “지리적표시 고품질 발전 행동방안”발표

광시좡족자치구 시장감독관리국이 지리적표시 제품의 경쟁력 강화를 위한 새로운 행동방안을 발표했다. 2028년까지 지리적표시 산업의 연간 생산액을 300억

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최근 중국 광시좡족자치구 시장감독관리국은 지리적표시 제품과 관련 산업의 경쟁력을 높이기 위해 광시 지리적표시 고품질 발전 촉진 행동방안을 발표하였다.

행동방안은 발전 기반,감독관리,권리보호,산업 활용 및 공공서비스를 중심으로 다음과 같은 과제를 추진한다.

2028년까지 지리적표지 등록 인정과 전용표지 사용을 확대하고 지리적표시 산업의 직접 연간 생산액을 300억 위안이상으로 높일 계획이다.

지역의 전통산업과 특화상품을 대상으로 지리적표시 지원을 체계적으로 발굴하고 생산 가공 유통 전반의 표준화된 관리체계를 구축한다.

검사 이력추적 체계를 확충하고 인공지능 기반 침해 감시와 지역 간 공동단속을 추진한다.

신기술 기반 제품개발 지리적 표시 자산 활용 금융 전문서비스를 확대한다.

(출처:뀌린일보)

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