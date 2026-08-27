후난성 시장감독관리국,표준 지식재산 융합으로 산업 발전 및 기업 해외진출 지원

후난성은 시장감독 분야의 표준 및 지식재산 서비스 자원을 통합하고,고가치 특허와 인지도 높은 상표 및 브랜드를 기반으로 국제표준을 연계하는 해외 지식재산 보호체계를 구축할 계획이다.

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최근,중국국가지식재산권국은 후난성 시장감독관리국은 표준 지식재산 융합 발전 및 해외 지식재산 보호 업무회의를 개최했다고 소개하였다.

동 회의는 표준과 지식재산을 연계하여 산업 발전을 지원하고 해외에 진출하는 후난성 기업의 지식재산 보호체계를 강화하기 위해 개최되었다.

후난성은 시장감독 분야의 표준 및 지식재산 서비스 자원을 통합하고,고가치 특허와 인지도 높은 상표 및 브랜드를 기반으로 국제표준을 연계하는 해외 지식재산 보호체계를 구축할 계획이다.

건설기계와 철도교통 장비 등 전통산업의 고도화,차세대 정보기술/항공우주/베이더우 신에너지 등 전략적 신흥산업의 육성,인공지능 첨단 신소재 등 미래산업 발전을 중점적으로 지원할 예정이다.

중점산업의 국제경쟁력 강화를 위해 표준과 지식재산을 연계하고 해외 지식재산 위험 조기 경보 및 특허분쟁 대응을 함께 추진할 계획이다.

중점산업을 대상으로 표준필수특허 연구를 강화하고 해외표준 특허 동향 분석,위험 조기 경보 및 특허분쟁 대응을 견계하여 기업의 해외진출을 지원할 계획이다.

과학기술 혁신,특허 발굴 및 표준 사전연구를 함께 추진하고 특허출원과 표준 제정,특허 산업화와 표준 시행을 단계별로 연계할 예정이다.

기업이 보유한 핵심특허를 국제표준으로 전환하도록 지원하고,표준의 해외 확산을 통해 관련 기술과 제품의 해외진출을 촉진할 계획이다.

해외 지식재산 위험 조기 경보와 특허분쟁 대응을 표준기술 분석과 연계하고 추진할 예정이다.

후난성 시장감독관리국은 표준 지식재산 과학기술 관련 부서가 참여하는 상시 협업 전담반을 구성하고 표준과 지식재산의 융합정책을 지속적으로 보완할 예정이다.

(출처:국가지식재산권국 사이트)

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