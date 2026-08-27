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27 August 2026

全国初、AIの「幻覚」を悪用した商標権侵害訴訟に10万元の司法制裁

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中国で人工知能（AI）の「幻覚」を意図的に誘導して虚偽の証拠を作成し、商標権侵害訴訟を起こしたとして、企業に10万元の司法制裁が科された。AIを悪用した証拠捏造に対する司法判断として全国初の事例とされる。（1元は約23.5円）
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　中国で人工知能（AI）の「幻覚」を意図的に誘導して虚偽の証拠を作成し、商標権侵害訴訟を起こしたとして、企業に10万元の司法制裁が科された。AIを悪用した証拠捏造に対する司法判断として全国初の事例とされる。（1元は約23.5円）

　事件では「智速邁」の登録商標を保有する山東省の企業が、百度で特定のキーワードを検索した際、別企業のサイトにつながる広告リンクが表示されたとして、商標権侵害を主張した。しかし、上海市青浦区人民法院の審理で、同社が実際には侵害リンクを確認できていないにもかかわらず、百度のAIシステムに対して高頻度かつ集中的な検索を繰り返し、「智速邁」と別の企業・製品との誤った関連付けを学習させ、虚偽の関連付けを作り上げて提訴したことが判明した。

　裁判所は侵害の事実を認めず、請求をすべて棄却。その後、虚偽の証拠作成や事実のねつ造、訴訟権の濫用に当たるとして10万元の罰金を科した。

　上海知識産権法院（知財裁判所）はこのほど、同社の再審申立てを退け、罰金処分を維持した。AIの利用そのものを問題視するのではなく、司法手続きにおいてAIを意図的に操作し、虚偽の証拠を作り出す行為に厳格な姿勢を示した形である。裁判所は、訴訟当事者に誠実な訴訟活動とAIの適正な利用を求め、AI活用における法的な一線を明確にした。

出所：中国知識産権資訊網

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