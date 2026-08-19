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19 August 2026

中国企業の米国知財訴訟、昨年は2619件　越境EC関連が約8割

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中国企業が米国で直面する知的財産権紛争が急増しており、2025年には2619件の訴訟が発生し、前年比67.32％増となった。特許訴訟と商標訴訟の両方が
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　中国知識産権研究会はこのほど、中国国際貿易促進委員会（CCPIT）など13機関と共同で、「2025年度中国企業海外知的財産権紛争調査」報告書を発表した。2025年に米国で中国企業が関係した知財訴訟は2619件に上り、新規提訴は2053件と前年比67.32％増加した。

　内訳は特許訴訟855件（同45.66%増）、商標訴訟1266件（同89.52%増）、営業秘密訴訟15件（前年比1件減）となっている。一方、昨年に米国で終結した訴訟は1659件で、延べ1万1788社の中国企業が関与した。特許訴訟の63.9%は和解による取下げで終結したのに対し、商標訴訟の51.0％は被告の欠席を理由に敗訴判決が下された。平均賠償額は特許訴訟が495万3500ドル、商標訴訟が70万8200ドルだった。

　報告書はまた、越境電子商取引（EC）が知財侵害紛争の多発領域であると指摘している。昨年の米国で中国企業が関係した知財訴訟2619件のうち、越境EC関連は2018件で全体の77.05%を占めた。

　さらに、米国国際貿易委員会（ITC）が昨年に受理した「337条調査」は43件で、中国企業が関係した案件は29件だった。調査の発動理由は93.10%が特許権侵害、3.45%が営業秘密侵害、残り3.45%が特許権及び営業秘密の侵害であった。業界別では、被調査企業は8分野にわたり、電子工業分野が最多だった。

出所：重慶市知識産権局Wechat公式アカウント 

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