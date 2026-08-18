Article Insights

AFD China are most popular: within Technology, Accounting and Audit, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

in China

最高检发布5件知识产权恶意诉讼惩治典型案例，涵盖实用新型专利、外观设计专利、商标权、不正当竞争等多领域检察监督案件。

其中，佛山甲公司与无锡乙公司侵害实用新型专利权纠纷恶意诉讼检察监督案，作为典型案例之一入选。

基本案情

无锡乙公司主要从事计量配料等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售，拥有专利、软件著作权等100余项，系江苏省高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。佛山甲公司与乙公司在相同领域有同类产品、专利，多次在同一项目中竞标，具有竞争关系。

2019年8月，甲公司去的涉案实用新型专利。2023年1月10日，甲公司以乙公司侵害其专利权为由向无锡中院提起诉讼，索赔2300万元。这一金额恰好达到乙公司当期披露的净资产（2.276亿元）的10%以上。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，已达到“应当披露”的诉讼标准。此时，证券交易所受理乙公司上市申请仅十余天，乙公司的上市进程被迫中止。

检察机关履职情况

2023年3月，无锡市检察院在履职中发现案件线索，随即统筹企业所在辖区基层院开展以下调查核实工作：第一，甲公司的权利基础是否稳固。经查，2022年11月23日，经甲公司自行申请，国家知识产权局对涉案专利出具评价报告，认定全部权利要求不符合授予专利权条件。第二，乙公司是否侵权。查明乙公司早在2018年6月即已委托供应商生产制造相同产品，早于甲公司涉案专利的申请日，不存在侵权事实。第三，甲公司是否具有主观恶意。结合双方竞争关系、诉讼时机恰逢乙公司上市关键节点、和索赔金额等因素，认定甲公司主观上具有恶意。第四，查明甲公司的起诉行为导致乙公司上市活动中止，遭受损害。

无锡市检察院于2023年4月12日向无锡中院移送线索，阐明该案构成恶意诉讼的事实和理由，提示法院及时甄别、依法惩处。同时，向乙公司释明相关法律规定，乙公司选择以提起反诉的方式维护自身权益。

2023年4月，无锡中院公开审理并当庭宣判，判决：驳回甲公司的诉讼请求，判令甲公司向乙公司赔偿合理费用40万元并在《中国资本市场服务平台》发布公开声明消除影响。甲公司上诉后，最高人民法院于2024年6月作出二审判决，驳回上诉，维持原判。乙公司于2023年12月正式上市。

本案办理过程中，无锡市检察院主动与无锡中院沟通会商，就如何有效惩治恶意诉讼，及时保障企业合法权益，防止恶意诉讼不良影响进一步扩大，护航企业健康发展达成共识。

案件意义

此案的意义在于：明知其权利基础存在瑕疵或缺乏事实根据，仍在商业竞争对手申请上市等重要时间节点对其提起诉讼以谋取不正当利益的，损害他人合法权益，扰乱诉讼秩序，应认定构成恶意诉讼。检察机关办理恶意诉讼监督案件，应坚持穿透式思维，全面调查核实知识产权权利基础是否稳定、是否存在侵权行为以及原告是否明知权利基础瑕疵、诉讼动机、起诉时机等事实。检察机关对于人民法院尚在审理中的知识产权案件，经审查查明构成恶意诉讼的，可向人民法院移送线索提示其对异常情况予以关注，依法惩治恶意诉讼，有效维护司法公正和权威，促进社会诚信体系建设。

如您对专利、商标、诉讼、保护等知识产权事宜有任何疑问，欢迎来函来电。专利相关事宜请联系 info@anxinfonda.com，电话：010-82730790。商标/诉讼/法务事宜请联系 info@bhtdlaw.com，电话：010-82737958。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.