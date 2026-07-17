简谈商标驳回复审案件中图文组合商标审查规则

鉴于实质审查阶段对图文组合商标中的图形与文字分开审查，相较于纯文字或纯图形商标，图文组合商标可能面临更多在先权利障碍。但当存在较难克服的纯图形在先障碍时，以图文组合的形式提交申请往往有助于提高成功率。文章基于2025年驳回复审全部初审的7059件案例，从图文组合商标审查逻辑、近似判断标准入手，探究当前国知局对图文组合商标引证纯文字商标被驳回、图文组合商标引证纯图形商标被驳回、图文组合商标引证图文组合商标被驳回的审查情况，以期为图文组合商标争辩不近似及商标申请提供思路参考。

关键词：图文组合商标 商标近似判断 争辩不近似

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