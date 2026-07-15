北京・天津・河北、知財検察の広域連携強化　協同メカニズムを発足

2026世界デジタル経済大会の「知的財産が支える新質生産力発展フォーラム」でこのほど、北京・天津・河北の検察機関は「知的財産検察協同職務遂行メカニズム」を発表した。

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2026世界デジタル経済大会の「知的財産が支える新質生産力発展フォーラム」でこのほど、北京・天津・河北の検察機関は「知的財産検察協同職務遂行メカニズム」を発表した。

同メカニズムは、北京（京津冀）国際科技イノベーションセンターの整備を支え、地域内で統一的かつ切れ目のない知的財産保護体制を構築することを目的とする。具体策として知財検察協力チームの設置、「必ず審査・報告・調査」を柱とする協力体制の民事・行政・公益訴訟分野への拡大、共同事件処理や理論研究、事例公表、人材育成、普及啓発の連携強化を打ち出した。

北京市人民検察院は、3地域の検察機関が連携を一層深め、北京（京津冀）国際科技イノベーションセンターや世界級産業クラスターの発展を法的側面から支えるとともに、イノベーションに適した安定的で公正かつ予見可能なビジネス環境の整備を進める方針を示した。フォーラムでは併せて人工知能やスマート製造、オンラインゲームなどに関する知財保護の典型事例も公表された。

出所：最高人民検察院公式サイト

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