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摘要：数字经济时代，动态商标应用日益广泛。欧盟动态商标 审查体系成熟，其驳回实践对全球具有风向标意义。本研究基于欧 盟动态商标驳回典型案例，解析其法律依据、审查逻辑及核心驳回 事由，剖析申请人与欧盟知识产权局的博弈焦点。结合我国商标法 修改草案明确动态商标法定类型的背景，从国内审查体系完善、企 业海外申请等维度提出建议，为构建科学审查机制、中国企业规避 风险提供参考。
关键词：欧盟动态商标 申请趋势 驳回要点 显著性
第一部分、欧盟动态商标注册驳回实践研究
一、引言
（一）研究背景
数字技术推动商标从静态向动态演进，动态商标因能立体传递 品牌理念，成为企业品牌竞争的关键工具，在多商业场景中作用突 出。
《欧盟商标条例》构建了系统的动态商标审查规则，其审查实 践严谨，驳回理由与显著性判断标准具重要参考价值。
我国商标法修改草案已明确将动态商标纳入法定类型，标志着 国内动态商标保护进入规范化阶段。在此背景下，研究欧盟相关实 践，既能为中国企业提升申请成功率提供指引，也能为我国完善审 查标准、接轨国际规则提供借鉴，兼具理论与现实意义。
（二）研究范围与数据来源
本研究以欧盟知识产权局公开的截至 2025 年 12 月 31 日动态商 标申请数据为依据，主要以 30 件动态商标驳回案例为基础，选取其 中 26 件可获取完整驳回通知及裁定的案例作为核心分析样本。样本 案件覆盖的商品/服务类别广泛，涵盖第 9 类（电子游戏、计算机软 硬件、音频视频设备等）、第 11 类（供水设备、照明设备、车辆照 明设备等）、第 12 类（车辆及其配件）、第 28 类（玩具）、第 29 类 （奶酪）、第 30 类（甜食）、第 36 类（金融服务）、第 41 类（游戏 服务）、第 42 类（技术服务）等多个重点领域。
样本涉及的申请人包括沃尔沃汽车公司、花旗集团公司等国际 知名企业，覆盖制造业、金融业、科技行业、消费品行业等多个领 域，具有广泛的行业代表性与典型性，能够全面反映欧盟动态商标 审查的核心关注点与实践倾向。
（三）研究目的与意义
实践层面：为中国商标从业者提供欧盟动态商标注册审查的核 心标准、驳回理由认定逻辑、答辩策略要点及证据提交规范，助力 其为企业提供精准、高效的海外商标申请代理服务，降低申请失败 风险；
企业层面：为中国企业制定欧盟动态商标申请策略、优化商标 设计方案、完善答辩与上诉方案提供针对性实践参考，帮助企业避 开审查“雷区”，提升品牌国际化布局效率；
立法与审查层面：结合我国商标法修改草案纳入动态商标的立 法动向，为国家知识产权局完善动态商标审查标准、统一审查尺 度、规范审查程序提供欧盟实践借鉴，推动中国动态商标审查体系 与国际先进水平接轨；
理论层面：丰富动态商标保护的跨区域比较研究成果，深化对 动态商标显著性认定、表示形式要求等核心法律问题的理解，为相 关理论研究提供实证支撑。
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