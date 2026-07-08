江蘇省、新興科技企業向け知的財産支援を強化　企業との意見交換会を開催

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江蘇省知識産権局はこのほど、新興科技企業を対象とした意見交換会を開き、知的財産の創出・保護・活用に関する課題や要望を聴取するとともに、今後の支援強化の方針を示した。

意見交換会において、企業側が知的財産を活用した事業展開やコア技術分野における特許ポートフォリオの構築状況を紹介したほか、海外での権利化、特許の迅速な予備審査、侵害紛争への対応などに関する課題や要望を示した。これに対し、江蘇省知識産権局は企業の成長段階に応じた支援を継続するとともに、関係部門が企業からの質問や要望に対して個別に回答した。

今回の意見交換会は江蘇省知識産権局が実施するスタートアップ支援シリーズ活動の一環として開催された。今後は企業ごとのニーズに応じた支援を進めるほか、高価値特許の創出・保護・活用を強化し、知的財産制度を企業の成長につなげるとしている。

出所：国家知識産権局公式サイト

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