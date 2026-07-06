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6 July 2026

海湾阿拉伯国家合作委员会地区：简化商标图样无需重新提交注册 —— 稳妥方案还是暗藏风险？

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绝大多数品牌不会一成不变。发展过程中，品牌标识往往会变得更清晰、简约、富有现代感：图形外框被舍弃，图案元素精简；原本嵌套在繁复设计中的文字，也会单独运用于产品包装、官网及社交媒体平台。
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绝大多数品牌不会一成不变。发展过程中，品牌标识往往会变得更清晰、简约、富有现代感：图形外框被舍弃，图案元素精简；原本嵌套在繁复设计中的文字，也会单独运用于产品包装、官网及社交媒体平台。

从商标角度来看，由此衍生出一个关键问题：商标图样简化到何种程度，将不再被认定为同一商标？

实务举例：设计元素删减带来的认定问题

假设某企业注册了一款带矩形边框、灰色底色的组合商标 1812008.jpg。数年后，该企业悄然去掉矩形边框与灰色底色，仅以 “MONA SALEH” 文字作为品牌标识，用于门店招牌、产品及广告宣传。

从商业运营角度看，这类变更看似是品牌自然迭代；但从法律层面，其认定规则往往并非一目了然。

海合会地区：普遍认知与实务现状

海湾阿拉伯国家合作委员会（简称 “海合会”，成员国含巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋）境内众多企业普遍存在一种固有认知：商标注册完成后，对标识做小幅视觉修改可自动获得原有商标保护。但实务中能否获得保护，取决于多重因素，主要包括：

  1. 原注册商标自身的显著性强弱；
  2. 被删减的设计元素是否为当初获准注册的核心要素；
  3. 相关消费者对改版后标识的认知效果；
  4. 各成员国法院及商标局对于商标近似性、商标使用行为的审查标准。

《海合会统一商标法》为除阿联酋外的各海合会成员国提供了大体协调统一的法律框架，但各国仍沿用本国配套实操规则与办事流程，因此不同法域、不同案件的处理结果存在差异。

举例而言，阿联酋适用独立的《2021 年第 36 号联邦商标法令》。该法令虽在基本原则层面与多数海合会成员国施行的《海合会统一商标法》框架大体一致，但属于独立的国内立法，拥有专属条文、实施细则及行政办理流程。

组合商标：为何看似微小的设计元素至关重要

该问题在组合商标场景下尤为突出。组合商标并非单纯的文字商标，而是由文字、字体设计、图形轮廓、色彩及图案等全部要素共同构成的整体。

部分情况下，某一看似细微的元素实则是商标显著性的组成部分，或是该商标得以区别于在先注册商标的关键。由此衍生出另一核心问题：若实际使用中删除了该具备显著性的细微元素，剩余标识是否仍属于原注册商标，还是商标整体辨识度已发生实质改变？

一部分观点认为，消费者识别商标时主要关注核心文字；只要文字保持一致，公众仍会将新旧两款标识指向同一品牌来源。另一部分观点则主张，商标注册保护的是商标整体图样，而非从原始设计中拆分出来的单独文字或局部元素。

对此并无绝对统一的判定标准。

维权程序与注册程序：两类不同风险点

从商标维权角度来看，海合会各法域法院审理案件时，通常会综合考量商标整体商业观感、市场认知度以及商标实际使用证据。

但从商标注册审查角度而言，简化后的标识会被视作全新独立商标进行审查。一旦剔除原有附加设计元素，该商标的显著性可能会变弱，或是与在先注册商标更加近似。

若商标属于以下类型，该风险会更为突出：

  • 简短文字商标
  • 艺术化设计首字母标识
  • 单字母商标
  • 常用词汇

撤销风险（连续不使用）：商标改动幅度的合理边界

该问题在商标因连续不使用面临撤销的场景下同样关键。

海合会各国均规定，商标若连续五年未投入使用，他人可申请撤销该注册商标。但如果实际使用的商标图样与注册图样不完全一致，该如何认定？商标改动达到何种程度，会被主管机关认定为未按注册图样真实使用商标？

对此并无统一固定判定标准。

部分案件中，商标简化使用会被认定为品牌自然迭代，并未改变注册商标固有的显著特征，前文提及的 MONA SALEH 案例即属此类情形。但另一些案件中，若删减了某一具备显著性的设计特征，行政机关可能质疑实际使用标识与注册商标是否存在实质性差异。

驰名商标：可提供支撑，但不能替代完整布局策略

驰名商标会为本问题带来另一重考量维度。商标的驰名地位与市场知名度，有助于弥合新旧两款标识之间的认定差异，消费者能够直接识别两种版本均归属同一经营主体。

然而，企业能否单纯依靠品牌商誉规避风险，而不通过商标注册布局彻底消除认定不确定性？这就意味着商标布局不能只局限于程序性提交申请，更需要具备商业前瞻性规划。

品牌权利人最终考量要点

部分企业会针对品牌标识每一种主要变体单独提交商标注册；也有企业选择仅保留现有的组合商标注册，将简化版标识的使用视作原商标的延续使用。

两种方式本身并无绝对优劣之分。但更值得思考的核心问题是：

你现有的商标注册资产，是否仍能匹配当下市场中消费者所认知的品牌形象？

更为关键的一点：倘若明日发生商标纠纷，你当前实际使用的标识，是否落在注册商标明确的保护范围之内？

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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