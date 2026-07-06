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6 July 2026

北京市、知的財産権情報公共サービスガイドを公表　利用窓口や検索資源を紹介

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北京市が知的財産権情報公共サービスガイド2026年版を公表し、市内75カ所のサービス拠点や政策情報を体系的に整理した。このガイドは企業や市&#
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北京市はこのほど、「北京市知的財産権情報公共サービスガイド（2026年版）」を公表した。国家知識産権局の「知的財産権公共サービスの全面的な効率向上に関する指導意見」を踏まえ、市内の知的財産権公共サービス資源を体系的に整理したものである。

　ガイドは「知的財産権Q&A」「政策・検索資源」「北京市知的財産権情報公共サービス拠点」の3部構成となっている。サービス体系や運営体制に関する基礎情報を紹介するほか、近年の主要政策や権威ある検索プラットフォームを整理し、イノベーション主体の情報検索を支援する。また、市内75カ所の公共サービス拠点について、概要や提供サービス、代表的な事例を掲載し、各拠点の特色や支援能力を紹介している。

　北京市はガイドの活用を通じて企業や市民が身近なサービス窓口を利用しやすくし、イノベーション活動を支援するとともに、知的財産権公共サービスの充実を通じて首都の質の高い発展を後押しする方針である。

出所：国家知識産権局公式サイト

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