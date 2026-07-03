由美国心脏协会商标异议案件分析著作权在异议/无效案件中的应用

美国心脏协会（AHA）是一个复苏理论、培训和教育的权威机构，开发和提供高质量的复苏、急救培训课程，为医院、医学院校和社会各机构提供专业培训计划，以提高心脏骤停患者的生存率。AHA是美国规模最大的非营利性机构之一。AHA课程已翻译成17种语言，在全球超过140个国家发行，每年平均培训超过1200万名医护及公众人士。

美国心脏协会（AHA）自成立即开始使用心脏与火炬结合的图形，如下图所示：

2024年3月5日，武汉某体育发展公司在第35类及41类申请注册了第77098588号及第77120812号 “ ” 商标，此商标与美国心脏协会标志性的“心脏与火炬”图形高度近似。





美国心脏协会指示我司，北京康信知识产权代理有限责任公司，于2024年10月25日及2024年11月05日对两枚商标分别提出异议。认为：

1）被异议商标与第59703146；59677267号引证商标 “ ” 等构成类似服务上的近似商标；

2）被异议商标的注册和使用损害了异议人的在先著作权；

3）被异议商标的注册违反诚实信用原则。

据此，美国心脏协会认为被异议商标应不予核准注册。





经审查，国家知识产权局认为：被异议商标指定使用服务与异议人引证商标核定使用服务不属于类似服务，未构成使用于类似服务上的近似商标。但是，通过异议人提供的其商标注册信息、在中国相关授权书及翻译、异议人出版图书封面及出版信息、多家媒体对异议人的报道等证据，可以证明 “ ” 是异议人在先创作完成的美术作品，异议人对其依法享有著作权。

该美术作品具有一定独创性，在被异议商标申请注册前，异议人已将其公开发表使用，被异议人具有接触该作品的可能。

被异议商标与该美术作品在构图要素、设计方式及视觉效果上高度近似，已构成实质性近似。

被异议人在未取得异议人许可的情况下申请注册被异议商标侵犯了异议人的在先著作权。

最终，国家知识产权局决定：被异议商标不予注册。

在异议申请中，为论述异议人对 “ ” 美术作品享有在先的著作权，代理人提交了详细证据：

1）异议人简介及宣传手册；

2）异议人在中国相关授权书；

3）异议人Logo发展历史；

4）异议人出版图书封面，出版信息；

5）异议人在中国提供培训照片；

6）多家媒体对异议人的报道。

此外，代理人论述了被异议商标与异议人享有在先著作权的作品构成实质性近似以及被异议人很有可能接触到异议人的作品，最终获得了国家知识产权局的支持。

本案例中，异议人作品 “ ” 具有一定独创性，是受著作权保护的美术作品。被异议商标与异议人作品构成实质性近似，最终被国家知识产权局不予核准注册。对于受著作权保护的美术作品，在先权利人若发现他人高度近似的商标申请注册在不近似的商品/服务上，可灵活运用《商标法》第三十二条来维护自身权利。相信国家知识产权局会在对案件事实有充分了解的基础上，在中国商标法制的严谨、完善和权威性的保证下，对案件做出公正的裁定。