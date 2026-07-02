장쑤성 지식재산국,지식재산권 행정보호 업무 실시 방안 발표

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2026년 6월 8일, 중국 장쑤성 지식재산국은 <<2026년 장쑤성 지식재산 행정보호 업무 실시 방안>> 을 발표하고, 2026년 지식재산 행정보호를 위한 12개 구체적 과제를 제시하였다.
동 실시방안은 정책제도 체계 정비, 원천 보호 강화, 상표 사용관리, 지리적표시 보호, 신속·협동 보호, 분쟁의 다원적 해결, 중점 분야 보호, 지역 협력, 역량 강화 등을 주요 내용으로 하며, 주요내용은 다음과 같다.
(1) 특허침해분쟁의 행정적 처리 강화
(2) AI와 지식재산 보호의 연계 강화
(3) 대리업계·지리적표시·신속협동 보호체계 강화
(출처: 장쑤성 지식재산국)
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