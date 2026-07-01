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최근, 상해시 정안구검찰원은 <<지적재산권검찰백서>>(이하"백서"라 약칭함.) 발표회를 개최했다.백서는 지역특징에 립각하여 뷰티건강, 고급소비, 디지털문화창조 등 우위산업을 단단히 틀어쥐였다.이 병원이 <<지적재산권 검찰 백서>>를 발표한 것은 10년 연속인 것으로 알려졌다.

백서에 따르면 2025년, 정안구검찰원은 지적재산권침해범죄사건 171건 323명을 수리했는데 사건유형이 광범위하고 섭외비례가 높다.심사기소사건중 상표권침해류사건이 94% 를 차지하여 복식가방, 소주식품, 간호미용 등 령역을 망라하였다.저작권 침해 사건은 6% 를 차지해 장난감 피규어, 게임 사복 등 유형을 포함하며 이 중 섭외 사건이 82.8% 에 이른다.이 병원은 지적재산권 침해 범죄를 엄격히 단속하여 2025년에 처리한 사건 관련 금액 100만 위안 이상의 사건이 36.3% 를 차지하고, 사건 관련 최고 금액은 3680만 위안에 달한다.이 법원은 사건에 련루된 금액이 크고 식품 등 민생분야와 관련된 권리침해범죄를 엄하게 처리하여 기소단계에서 위법소득 350여만원을 추징하였다.

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