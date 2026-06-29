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29 June 2026

商标法第四条：怎么算恶意注册？被质疑了该如何自证？

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《商标法》第四条明确规定：不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

这句话看着简单，却让很多企业又慌又懵：到底什么样的注册，会被打上 “恶意” 标签？自己明明是正常布局品牌、多申请几个商标，怎么就被怀疑成囤标了？真被认定恶意，又该怎么证明自己清白？

今天就结合官方审查口径，用直白好懂的方式，把恶意注册如何认定、企业被误判时怎么自证这两件事一次性说清楚。

一、商标法第4条，管的到底是哪种 “恶意”？

法律真正要打击的，不是 “注册的多”，而是没打算用、只想钻空子、占用商标资源的行为。根据官方审查标准，以下 10 类情形，会被直接认定为 “不以使用为目的的恶意注册”：

  1. 申请数量巨大，明显超出正常经营需求：无实际业务或规模极小，却跨类别大批量申请，缺乏真实使用意图，扰乱商标注册秩序。
  2. 大量复制、摹仿、抄袭多个主体在先知名商标：蹭他人品牌热度，侵占商誉，破坏商标注册秩序。
  3. 对同一主体知名商标反复申请注册：针对他人有一定知名度的商标反复纠缠申请，扰乱商标注册秩序。
  4. 大量抢注他人商业标识：申请与他人企业字号、电商名称、域名、有一定影响的商品名称 / 包装 / 装潢等相同或近似的标志。
  5. 大量抢注公共文化资源：申请与知名人物姓名、知名作品 / 角色名称、有识别性的美术作品等相同或近似的标志。
  6. 大量抢注行政区划 / 山川 / 景点 / 建筑物名称：申请与地名、景区名、建筑名等公共资源相同或近似的标志。
  7. 大量申请缺乏显著性的通用标志：申请指定商品 / 服务的通用名称、行业术语，或直接描述质量、原料、功能等缺乏显著性的标志。
  8. 大量申请并转让商标：提交大量注册申请后，又将商标分散转让给不同主体，扰乱商标注册秩序。
  9. 以牟利为目的，恶意售卖或要挟：向在先使用人或者品牌真正所有人强迫合作、索要高额转让费 / 许可费 / 赔偿金（此条主要适用于异议与评审程序）。
  10. 其他恶意注册情形：其他可被认定为恶意的商标申请行为。

特别提示：

· 恶意注册不限于申请人本人申请，也包括与其串通、有特定身份关系的主体代为申请；商标转让行为不影响对恶意注册的认定。

二、正常申标被误认恶意？这样证明自己清白

很多企业规模大、业务广，为了保护品牌会多类别、多商标布局，结果被误判成恶意囤标。其实注册多 ≠ 恶意，只要拿出合理证据，就能说清楚自己是正当保护。

可以从这几个方面准备材料：

  1. 证明企业具备真实经营规模与使用能力

    拿出营业执照、纳税记录、办公 / 生产场地证明、员工社保、财务报表、行业资质荣誉等，说明公司有真实业务和实力，并非空壳公司乱注册商标。

  2. 证明商标布局与业务范围高度匹配

    梳理企业现有业务、上下游产业链、未来拓展规划，说明商标申请类别均围绕实际经营产品或服务，多类别注册是为覆盖全业务场景，而非盲目抢注。

  3. 证明存在真实使用意图或已实际使用

    提供商标使用证据，如产品包装、宣传物料、电商平台使用页面、销售合同及发票、展会资料等；

    尚未投入使用的，可提交产品设计稿、生产计划、营销方案、品牌推广规划等，证明具有明确、合理的使用安排。

  4. 证明属于合理防御性注册

    说明主品牌已具备一定市场知名度，在关联或非类似类别申请商标，是为防止他人攀附、淡化、污损自身品牌，属于行业通行的品牌保护策略，而非占用公共资源。

  5. 证明企业无恶意囤积、转让牟利的历史

    提交企业商标管理制度、过往使用记录，说明名下商标均用于自身经营，无转让牟利、恶意投诉、敲诈勒索等行为，主观上具有正当性。

结 语

商标法第四条的初衷，是清理恶意囤标、打击抢注、碰瓷，维护公平的市场秩序，而不是卡着正常企业不让保护品牌。

对企业来说，不用怕合理布局商标，也不能心存侥幸恶意囤标。只要注册基于真实使用需求、有合理商业目的、证据链完整，就算申请数量较多，也能和 “恶意注册” 划清界限。

懂规则、守边界、留好证据，才能让品牌布局既安全又省心。

关键词： 商标法第四条恶意注册、恶意商标注册认定标准、商标注册被驳回怎么办、企业商标防御性注册、知识产权一站式服务

康信： 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州设有分支机构。康信现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。

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