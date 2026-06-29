医药行业商标命名应避开的雷区

商标是企业品牌建设的核心载体，对于医药行业而言，商标不仅是产品与服务的识别符号，更是企业技术实力、产品质量与品牌信誉的综合体现。结合《类似商品和服务区分表》（基于《尼斯分类表》）及医药行业商标注册实践，医药领域商标注册有着鲜明的类别属性与审查标准，而当前行业内商标注册驳回率偏高的现状，也为医药企业商标布局敲响了警钟。

从商标注册类别来看，与医疗行业相关的核心类别主要分为三类：

第 5 类“药品” 类商品，涵盖各类药品、医用制剂、膳食补充剂、医用卫生材料等；

第 10 类“医疗器械”类商品，包含外科、医疗用仪器器械、假肢、矫形用品等；

第 44 类“医疗服务”类服务，主要涉及医院、诊所提供的诊疗服务、卫生美容服务等。

其中第 44 类的申请主体多为医院、医疗机构等服务型主体，而对于药品生产企业、医疗设备及器械制造企业来说，第 5 类与第 10 类是商标注册的核心类别，也是品牌布局的关键阵地。

近年来，国家知识产权局对医药行业商标注册的审查日趋严格，医药企业在第 5 类、第 10 类商标申请中驳回率居高不下，除了存在在先近似商标阻碍注册的情况外，还可能因商标标识设计违反《商标法》相关规定，具有不能作为商标注册和使用的天然缺陷，导致商标驳回后通过复审争取的难度非常大，影响企业品牌的使用与发展。

主要体现为四大问题：

01其一，商标缺乏固有显著性，仅直接描述商品功能与用途。

根据《商标法》第十一条第一款的规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的、或仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的、或其他缺乏显著特征的，不得作为商标注册。医药行业部分企业为突出产品特性，将与产品功能高度相关的词汇作为商标，例如“疤痕修复凝胶”、“食助理”，仅直接表示商品的功能、用途及其他特点。“OptiAI”字面含义为“优化人工智能”，属于技术类通用名称等。此类商标因仅直接表示商品的功能、原料等特点，无法起到区分商品来源的作用，缺乏商标必备的显著性，自然难以通过审查。且这类标志因先天带有描述性，即便申请复审，如果无法提供大量使用证据，证明该商标经过使用具有较高知名度，已经具有区分商品来源作用的情况下，也难以证明其通过使用获得显著性。鉴于目前商标审查周期缩短至三至四个月，且大部分企业在商标未获准注册的情况下，一般不会轻易投入大量资金去宣传使用该商标，因此，上述情形的商标一般情况下通过复审获准注册的成功率极低。

02其二，商标存在夸大宣传及欺骗性，易使相关公众产生误认。

《商标法》第十条第一款第（七）项规定，带有欺骗性、易使公众对商品质量、功能等特点产生误认的标志，不得作为商标使用。医药产品与消费者健康息息相关，若商标对产品功能进行夸大表述，极易误导消费者。如“Nanolens”（纳米级显微镜），其含义明显超出产品实际属性的合理描述范畴，具有显著夸大宣传倾向；“芦荟胶 ALOE VERA GEL”、“远红外贴”等商标，字面直接指向产品原料及特点，亦易导致消费者对产品原料、特性产生误认。前述商标均因具有欺骗性被驳回，此类情形违反商标使用禁止性规定，即使提供相关商标使用甚至知名度的证据，也较难通过复审成功克服。

03其三，商标中包含人体器官相关词汇，违反审查规范。

人体器官相关词汇与药品、医疗器械或医药服务行业的使用场景、适用部位高度关联，若直接用于商标，既易使公众对商品用途产生片面认知，也可能因涉及人体器官表述而被认定为具有不良影响，违反《商标法》第十条第一款第（七）项规定。如“骨必通”、“肩周炎”、“胃舒贴”等商标，分别包含“肩”、“骨”等人体器官或部位词汇，因直接指向医疗器械的适用部位，无法满足商标注册的审查要求，最终被驳回。

04其四，商标注册申请应遵循诚实信用原则，避免蹭热点或申请与突发事件或重大疫情等公共卫生事件相关的特有词汇相同或近似的标识。

例如疫情期间，“火神山”、“雷神山”、“钟南山”等与抗疫高度关联的标识，均因违背公序良俗、易造成负面社会影响导致被依法驳回。国家知识产权局已对大量涉疫非正常申请集中驳回、严厉打击，此类蹭热点行为属非正常申请行为，不仅注册必然失败，还可能面临相关负责人被商标局约谈，受到行政处罚的不利后果。

上述四类被驳回情形，均触碰了《商标法》禁止注册的审查红线，即商标的显著性与合法性。从实际审查结果来看，此类商标因先天存在瑕疵，复审过程中难以提供有效证据推翻驳回决定，导致药企不仅耗费了时间与人力成本，还延误了产品的品牌布局与市场推广。

针对医药行业商标注册的痛点，药企在产品起名与商标申请阶段应做好前期规划，避开注册“雷区”，提升商标注册成功率。

首先，商标设计应注重固有显著性，优先选择臆造词作为商标标识，避免直接使用与产品功能、用途、适用部位、技术特点相关的词汇，无论是中文还是外文商标，均应保证与商品特性无直接关联，确保商标能够有效区分商品来源，达到商标区分商品或服务来源的最基本功能。

其次，商标命名应秉持客观真实原则，杜绝夸大宣传、暗示产品原料、疗效的表述，严格遵守《商标法》关于禁止欺骗性标志的规定，兼顾品牌辨识度与法律合规性。

再次，商标注册申请应遵循诚实信用原则与公序良俗，杜绝蹭热点，避开突发公共事件的特有词汇。

最后，应提前研究审查标准和官方审查动态，需坚决避开人体器官、部位相关词汇，同时做好商标查询与近似检索，避免与在先注册商标构成近似。

医药行业作为关乎民生的特殊行业，其商标注册不仅受《商标法》规制，还与产品质量、消费者权益保护密切相关。医药企业唯有树立合规的商标布局意识，从源头上规避商标设计与命名的法律风险，才能提升商标注册成功率，打造具有辨识度与市场竞争力的品牌，为企业的长远发展筑牢品牌根基。同时，医药企业也可借助专业知识产权代理机构的力量，结合行业特点与审查标准进行商标布局，让商标真正成为企业品牌建设与市场发展的助力。