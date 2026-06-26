上海・タイ知財当局が交流　地理的表示保護などを議論

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in China

6月10日、タイ知的財産局（DIP）のオラモン・サタウィタム長官らの代表団が上海市知識産権局を訪問し、双方が知的財産分野の協力について意見交換を行った。

上海市知識産権局は近年の知財施策や同局の業務を紹介するとともに、知財制度と保護体制の整備を進め、国際協力を一層深化させる方針を説明した。また、タイ知的財産局や在上海タイ関連機関、タイ企業との交流を強化し、中タイ企業にとって良好なビジネス環境づくりを進めたいとの考えを示した。

これに対しタイ側は中国の知財発展の成果や上海の市場化・法治化・国際化されたビジネス環境を評価するとともに、現地で事業展開するタイ企業への支援に謝意を表した。双方は今後の協力強化に期待を示した。

会談では地理的表示保護、知財金融、知財保護・法執行、知財審査における人工知能の活用などについても意見交換を行った。

出所：中国保護知識産権網

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