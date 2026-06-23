江蘇省、2026年知的財産行政保護方案を公表　AI・SEP分野保護を強化

江蘇省知識産権局はこのほど、「2026年江蘇省知的財産行政保護活動実施方案」を公表した。国家知識産権局の方針を踏まえ、知的財産行政保護に関する12項目の重点任務を示している。

同方案は政策整備、商標使用管理、地理的表示保護、迅速協同保護、紛争の多元的解決、重点分野保護、地域連携など、知財保護全体にわたる施策を体系的に盛り込んでいる。

特に特許侵害紛争に関する行政裁決制度の強化を重点課題として掲げ、市級機関を中心とする行政裁決体制の整備と処理能力向上を推進する方針を示した。標準必須特許（SEP）分野では、通信、新エネルギー、スマートコネクテッドカー関連の紛争処理経験の蓄積を目指す。また、重点産業における特許紛争の広域連携審理や人工知能、バイオ医薬、新エネルギー分野での知財保護強化にも取り組む。

さらに、人工知能と知財保護の相互活用を推進し、AI関連データ知的財産登録指針の整備や、AIを活用した侵害監視、証拠保全、事案分析などの活用拡大を進める方針を示した。

このほか、代理業界の適正化キャンペーンや悪意ある商標登録・不正常特許出願の取り締まり強化、地域特産品ブランドの保護活動、迅速協同保護体制の拡充なども盛り込まれている。

出所：江蘇省知識産権局公式サイト