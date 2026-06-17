2026년 지식재산권 강국 건설을 위한 시범사업 연간 업무 지침 발표

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in China

최근,중국국가지식재산권국은 “지식재산권 강국 건설 강요(2021-2035)” 성실히 이행하기 위해 “2026년 지식재산권 강국 건설을 위한 시범사업 연간 업무 지침”을 발표하였다.

동 업무 지침은 2026년 각 지역 지식재산권국 등이 시범사업의 종합 추진체계 강화,지식재산권 창출의 품질 향상 가속화,지식재산권 보호 수준 제고,지식재산권 활용 효과 확대,지식재산권 서비스의 고도화 등을 추진할 것을 제안하고 있으며,그중 지식재산권 창출의 품질 향상 가속화에 관한 내용은 다음과 같다.

1.핵심기술 연구개발 위한 지식재산권 서비스 지원 체계 개선

2.신의성실의 원칙을 위반하는 특허 출원 행위 및 악의적인 상표 선점 행위에 대한 단속 강화

3.특허 품질 향상을 중시하는 정책 방향 정립

(출처:국가지식재산권국)

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