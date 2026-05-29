商標局、商標手続の全面電子化を推進　7月から電子提出を原則化

中国国家知識産権局（CNIPA）商標局は5月9日、「商標業務の全面電子化の推進に関する通達」を発表し、商標出願の受理、審査・審理、通知発送に至るまで、商標手続の全面的な電子化を進める方針を明らかにした

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中国国家知識産権局（CNIPA）商標局は5月9日、「商標業務の全面電子化の推進に関する通達」を発表し、商標出願の受理、審査・審理、通知発送に至るまで、商標手続の全面的な電子化を進める方針を明らかにした。

7月1日から商標代理機関を通じて手続を行う場合は原則として商標オンラインサービスシステムを通じた電子資料の提出を求め、紙媒体での提出は不要となる。電子証拠の提出についても所定の指針に従う必要がある。

また、オンライン出願には手数料の優遇措置が設けられ、商標変更手続は無料、その他の商標手続は1割引となる。通達公布日から6月30日までは移行期間とし、既に紙で申請した案件については引き続き紙での応答や補充資料の提出を認める。

商標局は今回の措置により商標公共サービスの利便性向上と審査・審理の効率化を図るとしている。

出所：中国知識産権資訊網

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