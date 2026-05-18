注册成功并非终点！商标维护这些事你知道吗？

不少企业存在认知误区，认为商标成功注册便一劳永逸。事实上，商标作为企业核心无形资产，其权利稳固与价值实现，离不开后续持续且规范的维护。商标注册仅是获得权利的起点，而非终点。忽视商标维护，一不小心就会让前期品牌推广投入付诸东流。

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不少企业存在认知误区，认为商标成功注册便一劳永逸。事实上，商标作为企业核心无形资产，其权利稳固与价值实现，离不开后续持续且规范的维护。商标注册仅是获得权利的起点，而非终点。忽视商标维护，一不小心就会让前期品牌推广投入付诸东流。

本文将从多个方面拆解商标维护方法，破除 “注册即完事” 的误区，为品牌发展筑牢权利根基。

一、夯实权利基础：做好核心必办事项

1. 及时办理商标信息变更，避免权利脱节

《商标法》第四十一条规定：注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。

若企业注册的名义、地址发生变化，需要及时向国家知识产权局提交变更申请，确保商标注册信息与企业实际信息一致。有些企业因信息变更不会立即影响商标使用，便忽视变更登记，这种认知存在明显隐患。若未及时变更，轻则使用当中遭遇不便，重则无法及时接收撤三提供使用证据通知、无效宣告答辩通知等重要法律文件，致使企业会错失答辩机会，直接导致商标权利受损。

2. 按时办理商标续展，杜绝权利过期失效

注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。企业需提前规划，在有效期满前12个月内办理续展手续。若不小心错过此期限，还有6个月宽展期，但宽展期续展需缴纳额外费用。一旦超过宽展期未续展，商标将被注销，彻底丧失专用权。建议企业建立商标到期提醒机制，避免因遗忘导致核心商标失效。

二、严守使用规范：规避商标失效风险

1. 规范商标使用，满足法定使用要求

《商标法》第四十九条规定：商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

在商标使用过程中，需与核准注册的标识、核定使用的商品服务保持一致，不得随意更改文字、图形、色彩及组合形式，如需调整应另行申请注册。

2. 防范淡化与留存证据，牢牢守护商标效力

《商标法》第四十九条规定：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

商标的显著性是其核心特征，要避免商标变成通用名称而失去保护。企业在品牌宣传中，需明确区分商标和通用产品名称，不将商标作为通用名称使用；同时，针对他人不当使用、淡化商标的行为，及时发出律师函、制止声明，防止商标显著性丧失。

商标的生命力依赖实际使用，长期闲置易被提起连续三年不使用撤销申请。企业在使用注册商标期间，应妥善留存产品包装、宣传资料、销售合同、发票、展会及社交媒体推广等各类使用证据，作为应对撤三申请与侵权纠纷的关键凭证。同时建立常态化证据管理机制，系统归集生产、销售、推广等各环节使用材料，形成完整证据链，避免因举证不能导致商标被撤销。

三、强化监测维权：主动抵御外部风险

1. 开展常态商标监测，及时发现侵权行为

他人擅自使用与注册商标近似的标识，极易削弱商标的显著性与辨识度，直接导致企业商标价值减损。因此，企业要建立常态化商标监测机制。

可通过商标局官网、专业商标监测平台，定期排查市场上是否存在近似商标注册、仿冒商标使用、跨类别抢注等行为。一旦发现近似商标进入初审公告期，及时在3个月异议期内提出异议，阻止其注册；若发现市场上有商家擅自使用相同或近似商标，销售假冒产品，及时固定证据，通过投诉、诉讼等方式维权，制止侵权行为，维护品牌市场秩序。

2. 积极应对商标争议，维护自身权利

商标并非注册成功就一劳永逸，即便已获得核准注册，仍可能面临第三方提出的撤销、无效宣告等法律挑战。若收到商标局的撤三通知、无效宣告通知，切勿置之不理，需在法定期限内整理完整的使用证据、品牌宣传材料，提交专业答辩材料，争取维持商标权利。

四、结语

商标是企业参与市场竞争的“核心武器”。商标注册只是品牌保护的第一步，后续的规范使用、主动维权、科学布局，才是让商标持续发挥价值的关键。唯有重视商标维护，才能牢牢守住品牌根基，规避法律风险，让商标在企业发展中持续创造价值，成为企业长久发展的坚实保障。

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