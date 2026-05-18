国家知识产权局公布2025年度商标行政保护典型案例

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为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护的决策部署，提升行政保护质量与效率，震慑知识产权侵权违法行为，营造良好的营商环境和创新环境，国家知识产权局遴选出10件2025年度商标行政保护典型案例：

商标行政保护典型案例（10件）

1.恶意抢注“DEEPSEEK”商标系列案（广东）。本案涉及对新兴领域科创型企业的品牌保护，国家知识产权局依法驳回相关抢注商标并予以通报，广东省、市、区三级快速响应，严厉打击“蹭热点”行为，护航人工智能产业发展。

2.使用带有欺骗性的 等商标案（重庆）。本案涉及带有欺骗性的注册商标被宣告无效后，当事人依然违法使用的行为，通过对这一行为进行严厉查处，切实净化市场秩序，引导合法正当使用。

3.侵犯“LULULEMON”等注册商标专用权案（广西）。本案办案部门查扣线下实体库存，深挖网络销售渠道，线上线下同步打击，同时依法启动行刑衔接程序，实现对侵权违法行为的有力震慑。

4.侵犯 等注册商标专用权案（安徽）。本案涉及跨区域制售假冒白酒案，行政部门与司法机关高效协同，跨区域协同作战，成功摧毁跨区域制售假冒白酒犯罪网络，同时对下游销售主体同步行政处罚，实现全链条打击。

5.侵犯 注册商标专用权案（上海）。本案涉及“反向假冒”的非典型商标侵权行为，通过准确认定侵权事实，为商标法第五十七条禁止的“更换其注册商标并将该更换商标的商品又投放市场”情形提供了生动注解。

6.侵犯 注册商标专用权案（山西）。本案涉及行刑反向衔接，行政部门根据检察机关意见书，及时开展调查，在确保群众用电安全的情况下，监督当事人分批次拆除假冒商品，并结合当事人存在重复侵权情形予以从重处罚。

7.冒充 注册商标案（福建）。本案涉及店铺招牌上合法标注®标记行为的界定。对于当事人未在第44类服务上获得商标注册，仍在店铺招牌上标注®的违法行为进行了处理，阐明了《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》相关原则。

8.侵犯 等商标专用权系列案（浙江）。本案涉及在微店销售中侵犯商标专用权的案件，办案部门通过网络巡查发现线索，启动行刑衔接，对上游供货商以及下游经销商进行调查，全链条打击制假售假网络。

9.侵犯“CHANEL”等注册商标专用权案（江苏）。本案办案部门从物流点日常检查入手，及时发现线索，针对侵权产业链完整、隐蔽性强、跨地域网络化特征突出的侵权行为进行打击，对农村及城乡接合部等监管薄弱区域同类侵权行为形成强力震慑。

10.侵犯 等注册商标专用权案（新疆）。本案涉及行刑反向衔接，行政部门根据检察机关意见书，综合行为实施背景、受益主体、管理职责等事实，准确认定公司为侵权主体并依法予以行政处罚，实现“免刑不免责”的实际效果。

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