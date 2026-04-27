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27 April 2026

安信方达再度入选首都知识产权服务行业信用推荐名单

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安信方达连续第四年入选首都知识产权服务行业信用推荐名单，展现了公司在诚信经营和专业服务方面的卓越表现。这一荣誉不仅是对公司长期坚
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为进一步促进行业健康发展，培养良好社会信用环境，维护会员及社会公众合法权益，引导知识产权服务行业从业单位诚实守信，规范执业，根据相关规定，首都知识产权服务业协会通过公开征集、审核、审议，通过了2026年首都知识产权服务行业信用推荐名单，日前予以发布。安信方达有幸再次入选该信用推荐名单，此次是安信方达连续第四年入选该名单。

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安信方达自成立以来，始终坚守“重信守诺”的服务理念，坚持用真诚的服务，赢得客户的信赖。自2023年起我司连续四年获得该名单推荐，展现了公司在诚信经营、踏实服务方面的卓越表现与持续努力。此次再次入选该名单，不仅是对安信方达长期以来专业、谨笃的服务态度的认可，更是对我们践行诚信原则、不断追求卓越的一种激励。展望未来，我们将继续秉持诚信的工作态度，坚持言出必行的做事风格，为客户提供更加专业、优质的知识产权服务。同时，我们也将为维护良好的社会信用环境、推动知识产权服务行业的健康发展持续贡献自己的力量。

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