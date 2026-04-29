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29 April 2026

2026年世界知识产权日：聚焦“知识产权与体育”

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2026年4月26日迎来第26个世界知识产权日，世界知识产权组织将主题定为
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2026年4月26日是第26个世界知识产权日。今年，世界知识产权组织（WIPO）将主题定为：

“知识产权与体育：各就位、预备、创新！”（IP and Sports Ready, Set, Innovate!）

WIPO指出，从足球到网球，从跑鞋到赛事转播，知识产权贯穿于体育产业的每一个环节。专利保护运动装备的技术创新，商标和外观设计塑造品牌价值，版权及相关权则为赛事直播和媒体报道提供法律基础。

体育产业的高质量发展，离不开知识产权的系统保护与运营。

作为专业的知识产权代理机构，我们持续关注包括体育在内的各领域知识产权动态，并为相关企业提供专利、商标、版权及争议解决等一站式服务。

后续我们将围绕本次主题发布内容，敬请关注。

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