Kangxin are most popular:
- within Consumer Protection topic(s)
2026年3月31日、国務院は第834号国務院令に署名し、『産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する国務院規定』を公布した。4月初旬には司法部の責任者が同規定について詳細な解説を行った。同規定は、国家が重要分野における科学技術の研究開発および中核技術の攻略を支援することを明確に打ち出し、制度面から産業チェーンの安全に関連する知的財産権の保護と早期警戒メカニズムを強化した。規定は、発展と安全を統括し、知的財産権の保護水準を向上させることで、わが国の産業チェーン・サプライチェーンのレジリエンスを保障することを強調している。
出典：中華人民共和国司法部公式サイト
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]