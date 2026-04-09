如何利用海关查扣数据指导企业的海关策略

在海关部门进行知识产权备案是许多品牌保护计划的标准动作，大多数知识产权权利人会在多个国家进行备案。备案本身通常花费不高，但如果加上针对海关进行的培训，成本就会增加，而培训和备案，又并非必然能触发频繁的查扣，导致许多权利人对海关备案和培训的投入产出比持怀疑态度。

让我们来看下现有的大数据，尝试回答：一个覆盖几十个国家的"全球"海关备案计划合理吗？还是应该有所取舍？

我们查阅了多个来源的数据，包括：

1. 世界海关组织年度报告 基于最近三年（2022-2024 年）数据 1，报告按海关查扣活动对各国进行排名。需要注意的是，该报告未包含一些重要国家，比如中国。

2. 欧盟知识产权局年度报告 涵盖2022年至2024年的数据 2。虽然此报告仅覆盖欧盟范围，但其内容比世界海关组织报告更为详细，因为它同时包含了欧盟内部市场的执法数据。

3. CHORUS 系统中的元数据 这是罗思自有的品牌保护案件管理数据库，涵盖2022-2024 年的数据，总共收录了来自不同行业的17,143 条海关查扣记录 3，这些记录由一系列知识产权权利人提供。

4. 美国海关与边境保护局最新报告 2024财年的数据 4。此报告主要用于与其他报告的数据进行对比分析。

5. 经合组织《2025 年全球假冒贸易地图》报告 5 该报告提供了对假冒贸易特征的详细分析和解读，引用的数据主要来自2021 年，部分数据来源于上述相同机构。

这些不同来源的数据在 编制方法上存在差异，因此无法直接比较。例如，欧盟知识产权局和美国海关与边境保护局的报告仅涵盖各自的特定管辖范围，而世界海关组织的报告则是基于自愿提交的数据编制而成 ，不包含中国等重点国家。

但是，通过分析这些数据我们仍可以捕捉 一个清晰的趋势：全球范围内，海关查扣记录高的仅有 十来个国家，除此之外的国家，都分布在查扣记录数据的长尾 —— 知识产权权利人极少在这些国家有海关查扣案件。

哪些国家查扣数量多？

对上述数据源的综合分析显示，以下国家在其所在地区查扣数量最高（由于前文所述的"排名"困难，我们按字母顺序列出）。此处，我们将查扣案件数量（而非物品数量或价值）作为衡量执法活动真实水平的核心指标。大多数下列国家持续几年记录了高查扣量，表明这些国家的数据并非是突然性的高峰。

非洲 美洲 亚太地区 欧洲 中东 阿尔及利亚 智利 中国大陆 保加利亚 巴林 摩洛哥 厄瓜多尔 日本 法国 约旦 南非 墨西哥 韩国 德国 科威特 美国 台湾地区 意大利 沙特阿拉伯 泰国 罗马尼亚 阿拉伯联合酋长国("阿联酋") 越南 土耳其

关于此数据，需要注意以下几点：

虽然本文开篇列举的数据来源不包含中国的查扣数据，但我们通过查询中国海关官方公布的统计数据进行了补充分析。中国海关总署报告显示：2022年实际扣留知识产权侵权嫌疑货物60,900批，2023年实际扣留知识产权侵权嫌疑货物62,100批，2024年实际扣留知识产权侵权嫌疑货物41,300批。这使中国在全球查扣数量中位列第一。中国是侵权产品的主要来源/生产地，中国的海关查扣主要集中在出口环节。

韩国同样未出现在世界海关组织的报告中，但在我们记录不同品牌所有者实际案件的CHORUS数据库中，其海关查扣数量位列前茅。

值得注意的是，东盟成员国虽然是一个重要的经济集团，但在此榜单中的代表性却显得不足。除了泰国外，该地区大多数国家有记录的查扣量都非常小。即使是像越南这样国内执法体系相对健全、因为承接了从中国转移的制造业而日益受到关注的国家，2025年前仅公布了42起重大案件的数据，2025年则公布了93起。我们认为越南的实际查扣数量很可能超出公开案件数，随着越南海关执法力度的加强，一些知识产权权利人已经开始收到定期的查扣通知，因此，我们将越南列为"后起之秀"纳入上述榜单。

在中东和北非地区，除了沙特阿拉伯知识产权局定期发布查获统计数据外，其他国家几乎不公开数据。不过，我们内部的CHORUS数据显示，该地区的阿尔及利亚、巴林、约旦、摩洛哥、沙特阿拉伯，尤其是阿联酋，经常发生查扣案件。值得注意的是，阿联酋在欧盟知识产权局的报告中，成为仅次于中国大陆和土耳其的第三大假冒商品来源地。鉴于阿联酋是主要的运输枢纽，出现这一情况并不意外。

欧盟是一个特殊情况，这得益于其单一市场的特性，以及知识产权权利人普遍使用覆盖欧盟全境的备案与信息系统，从而降低了选择单个国家的需求。尽管主要入境口岸所在国家承载着最大规模的货物流量，但海关查扣数据在整个欧盟范围内的分布则更为平均。

邻国土耳其对进入欧盟的假冒商品流通拥有很大的影响力，它是继中国大陆和香港特别行政区之后，欧盟假冒商品的重要来源地，在土耳其邻近的欧盟国家（如保加利亚和罗马尼亚）的海关查扣中，土耳其出口产品名列前茅。尽管土耳其在进口查扣方面保持着良好的海关执法记录，但这对其作为主要侵权商品输出国的地位改善甚微。

查扣统计数据是海关知识产权保护唯一的考量因素吗？

作为一种海关备案策略，通常来说，将资源集中在具有高查扣记录的国家回报更高，尤其对于预算有限的知识产权权利人而言。相反，在那些虽有边境保护法律，但在实践中几乎没有查扣记录的国家进行备案，则意义不大。

但是，海关查扣的意义也不止于数字——毕竟，即使最警觉的边境执法机关，也仅能拦截进口总量中极小的一部分。海关查扣的真正价值在于挖掘贸易和运输链条中的关联方，从而追溯到大规模侵权行为的关键主体。缺乏此类额外的情报，查扣就如同地图上零散、无关联的点。因此，一国海关程序在多大程度上能够促成有价值的信息披露，其重要性至少不亚于查扣数量本身。在这方面，欧盟法规规定的应知识产权权利人请求披露进口商信息的制度，是较为有效的制度。

对于可以通过小批量高频次运输的货物（例如通过包裹邮寄的服装），应对查扣的成本是权利人是否采取积极行动的主要考量因素。对于此类权利人，需在应对低价值案件频次上找到平衡，避免疲于应付。相比之下，某些行业产品（例如工业零部件）更多通过传统运输渠道进出口，货值高、运输频次低，对于这类产品的权利人而言，任何查扣，无论规模大小，都可能为发现关键侵权主体提供有价值的线索。

当然，即使是低价值货物的查扣也可能提供有用的情报。前述报告中有两份报告指出，海关查扣的标签和包装材料数量有所增加，这提示侵权者越来越多地将产品与标签分开运输，在目标市场进行最终组装。利用对包装材料的查扣，挖掘目标市场组装的相关情报，其价值可能超过对货物进行拦截。大量小包裹查扣最终可能指向同一来源地或目的地，类似的案例中，同一来源地或目的地则成为了为权利人的重要线索。建立有效的案件情报管理系统，对于发掘案件的重要情报至关重要。

权利人在确定备案和培训策略时，也应考虑那些日渐崛起的海关，这些海关尽管当前查扣量较低，但其海关执法能力处于迅速加强阶段，尽早与其建立关系可能带来丰厚回报。如前文所提及，越南是一个短期内投资可能获得超额回报的司法管辖区范例，坦桑尼亚同样如此——该国最近对进口商实施了强制性商标备案制度。假货贸易的模式总在不断变化，今日看似"平静"的司法管辖区未来可能成为热点，与未来热门海关在早期建立关系，开展培训，可以让权利人在信息共享，问题解决等方面获得先行优势，还可以成为新案件的催化剂。

总结

在制定海关战略时，知识产权权利人应当审慎评估资源投放的重点领域，避免在查扣案件极少发生的国家进行全面布局，以节省不必要的成本与管理负担。权利人不仅需要关注查扣可能性较高的地区，更应重视那些能够提供假冒商品贸易模式及关键关联方情报的环节，从而提升海关执法行动的针对性与有效性。

Footnotes

1 世界海关组织，执法与合规，非法贸易报告，详见：

https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/resources/publications.aspx

2 《2024年欧盟知识产权执法结果：欧盟边境及内部市场情况》，详见：

https://www.euipo.europa.eu/en/publications/eu-enforcement-of-intellectual-property-rights-results-2024

3 详见

https://www.chorus-site.rouse.com/

4 美国海关与边境保护局知识产权查扣统计数据，详见：

https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr/statistics

5 详见：

https://www.oecd.org/en/publications/mapping-global-trade-in-fakes-2025_94d3b29f-en.html

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