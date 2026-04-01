북경 인민검찰원 지식재산권검찰부 출범

북경시 인민검찰원은 지식재산권검찰부를 출범했다고 발표하였다.

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북경시 인민검찰원은 지식재산권검찰부를 출범했다고 발표하였다.

지식재산권검찰부는 지식재산권 검찰 업무를 전담하는 내부 조직으로서 주로 북경시 인민검찰원이 관할하는 지식재산권 관련 검찰 사건의 처리 등을 담당하여 주요 역할은 다음과 같음

지식재산권 관련 형사 민사 행정 공익소송 검찰 기능을 집중적 통합적으로 수행함

북경시 전역의 지식재산권 검찰 업무에 대한 지도,종합 조정,이론 연구,디지털 검찰,범죄 예방 및 사회 종합 관리 등의 업무를 담당함

북경시 전역의 검찰기관이 시 차원의 지식재산권 보호 체계 구축에 참여하도록 총괄 지도하고 관련 부처와의 소통 및 협력을 강화함

( 출처: 베이징시 인민검찰원)

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