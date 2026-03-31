지식재산권 정보 분석 및 활용 지침 발표

최근,국가지식산권국은 <<지식재산권 정보 분석 및 활용 지침>>을 발표하였다.

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최근,국가지식산권국은 ((지식재산권 정보 분석 및 활용 지침))을 발표하였다.

국가지식산권국은 지식재산권 정보의 획득 경로,특허 및 상표에 대한 분석 방법,분석 도구 등을 종합적으로 소개하고 혁신 주체와 서비스 기관이 지식재산권 정보 분석 및 활용을 효율적이고 규범적으로 수행할 수 있도록 가이드를 제공하고자 동 지침을 작성하였다.

동 지침에서는 ((지식재산권 정보의 획득 경로))에 대해 다음과 같이 소개한다

지식재산권 정보는 지식재산권과 관련된 각종 정보를 의미하는 것으로 주로 특허 정보,상표 정보 등을 포함한다.

지식재산권 정보의 획득 경로를 파악하는 것은 지식재산권 정보 분석 및 활용을 위한 기초이며,과학기술 정보 등 관련 정보를 획득하는 것은 지식재산권 정보 분석 및 활용을 충실히 수행하기 위해 중요한 보완 수단이다.

지식재산권 정보는 정부 또는 공공기관이 구축한 각종 정보 공공서비스 플랫폼과 상업적 서비스 기관이 제공하는 서비스 상품을 통해 획득할 수 있다.

(출처:국가지식산권국)

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