ARTICLE
30 March 2026

天津市知識産権局、釣具見本市で模倣品取締りを強化

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
　天津市で3月6日から9日にかけて開催された「2026春季・碧海釣具産業博覧会」において、市知識産権局は模倣品対策を強化し、商標・特許の権利&
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • within Consumer Protection topic(s)

天津市で3月6日から9日にかけて開催された「2026春季・碧海釣具産業博覧会」において、市知識産権局は模倣品対策を強化し、商標・特許の権利侵害に関する10件以上の紛争を処理した。

　市知識産権局は、津南区市場監督管理局や市知的財産権保護センターと連携し、会場内に知的財産権保護の専門チームと権利保護サービス窓口を設置し、監視・対応に当たった。期間中は、侵害の疑いがある展示物や標章に対し迅速な対応を実施し、100点以上の侵害標章を廃棄した。知財関連の相談対応や苦情受付は50件以上に上った。

　同博覧会は天津市で開催された今年初の大型商業見本市である。展示面積は14万平方メートルを超え、国内外から約2000社が出展し、来場者は延べ17万人に達した。釣具産業の最新動向を示すとともに、関連サービス業の活性化にも寄与している。

　市知識産権局は今後も展示会での知財侵害対策を強化し、公正な取引環境の確保を図る方針を示している。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More