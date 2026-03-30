중국 국가지식산권국 등,2024년 IP5 통계 보고서 발표

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2월10일,중국국가지식산권국 한국 지식재산처 미국 특허상표청 일보 특허청 유럽특허청 등 선진5개국 지식재산 주무관청은 2024년 IP5 통계 보고서를 공동 발표하였다.

동보고서는 매년 IP5의 주요 통계를 집계하여 발표되는 연례보고서로 이번 2024년 판은 중국국가지식산권국이 편집을 담당하였으며 주용내용은 다음과 같다.

1.IP5의 특허 출원 동향

2024년 IP5지식재산 주무관청에 접수된 출원 건수는 약 318만 건으로 전년 대비 5.5% 증가한다.

그중 한국 지식재산처에 접수된 출원은 약 24.6만 건으로 전년 대비 1.2% 증가하였고 중국국가지식산권국과 일보특허청 과 미국특허상표청도 각각9.0%,2.2%,0.9%의 성장세를 보인 반면 ,유럽특허청은 0.1%의 삼소세를 보인다.

2.IP5의 특허 등록 동향

2024년 IP5지식재산 주무관청의 특허 등록 건수는 약 180만 건으로 전년 대비 7.0% 증가한다.

그중 한국지식재산처와 일본특허청의 특허등록건수는 각각 전년 대비 5.1%,4.3%감소하였고 중국국가지식산권국과 유럽특허청과 미국특허상표청은 각각 13.5%,4.7%,1.4%증가한다.

(출처:국가지식산권국)

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